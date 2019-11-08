В Иране произошло сильное землятрясение

По меньшей мере пять человек погибли и еще 120 получили ранения в пятницу в северо-западном Иране, где произошло сильное землетрясение силой 5,9 балла.

Геологическая служба США (USGS) заявила, что землетрясение произошло примерно в 60 км от города Хаструд, в провинции Восточный Азербайджан, незадолго до 2:30 по местному времени в пятницу.

Иранское агентство Press TV подтвердило число погибших и других жертв.

Геологическая служба США выпустила предупреждение, в котором говорится, что «возможны значительные жертвы и потенциально широкое распространение бедствия».

Фотографии и видео, размещенные в Интернете, показывают обрушившееся здание в Миане, также в провинции Восточный Азербайджан, вблизи эпицентра землетрясения.

Жители пострадавших районов опасаются заходить в дома и ждут в машинах или на улице.

Press TV цитирует Мохаммада Бакера Хонара, руководителя кризисного управления провинции, который говорит, что восемь спасательных команд были развернуты в районах, пострадавших от землетрясения.

Со времени землетрясения было зарегистрировано несколько подземных толчков.

Иран расположен на стыке двух больших тектонических плит, и поэтому часто сталкивается с сейсмической активностью.

В последние десятилетия страна пострадала от ряда крупных бедствий, в том числе в древнем городе Бам, который был разрушен в результате катастрофического землетрясения в 2003 году. Тогда погибло по меньшей мере 31 000 человек.