Нападение на погранзаставу в Таджикистане: ИГИЛ или кто-то другой?

В ночь на 6 ноября в Таджикистане было совершено нападение на пограничную заставу «Ишкобод» на границе с Узбекистаном, примерно в 60 километрах к западу от Душанбе, сообщает «Фергана».

По официальным данным, в нападении участвовали около 20 вооруженных людей в масках. Завязалась перестрелка, которая продолжалась около часа.

Боевикам, по данным таджикского МВД, удалось захватить несколько автоматов Калашникова, они также застрелили сотрудника пограничных войск и милиционера. Однако в итоге они были окружены, большинство из них – 15 человек – убиты, несколько задержаны. Также были уничтожены несколько машин, на которых боевики передвигались.

«За такое короткое время было невозможно отправить дополнительные силы или спецвойска до места столкновения, поэтому пограничники из отряда «Султанабад» справились своими силами и смогли отразить атаку, – заявил источник в силовых структурах Таджикистана. – А убитый милиционер был участковым джамоата Эсанбой, который ночью, услышав звуки стрельбы, решил отправиться туда и узнать, что случилось. Но, к сожалению, он погиб, получив огнестрельное ранение».

По официальной версии, группа попала в Таджикистан из Афганистана, тайно перейдя границу на одном из участков. Согласно неофициальным данным, в ее состав входили и женщины (они оказались как среди убитых, так и в числе задержанных). Предположительно, это уроженцы города Исфара, которые ранее ушли в Афганистан, а несколько дней назад вернулись на таджикскую территорию.

Нападение было совершено в День Конституции Таджикистана. Оно также произошло на фоне визита президента страны Эмомали Рахмона в Европу.

После столкновения на заставе в Душанбе и соседних районах были усилены меры безопасности.

По официальной версии нападение устроили боевики ИГИЛ*. Как утверждают в Госкомитете национальной безопасности Таджикистана, те, кого удалось задержать, признали причастность к группировке, заявив, что специально прибыли из Афганистана для совершения терактов. Однако сама группировка пока не взяла на себя ответственность. Более того, некоторые эксперты намекают на провокацию самого официального Душанбе.

Так, «Фергана» цитирует эксперта по Центральной Азии, политолога Аркадия Дубнова, который сказала следующее:

«Если заставить себя поверить таджикскому официозу, что нападение на погранзаставу совершили боевики ИГИЛ, то тогда на месте руководства ИГИЛ я бы либо самоуничтожился, либо заявил о самороспуске. Потому что большей дискредитации структуры, претендующей на установление всемирного халифата, чем то, что произошло на границе, придумать нельзя. Кстати, ИГ пока не взяло на себя ответственность за инцидент.

Невозможно представить, чтобы 20 боевиков якобы этой структуры позволили себя истребить, расстрелять, как каких-то цыплят. Все это похоже на мерзкую, циничную провокацию, пока неизвестно кем устроенную. Но предъявлять фотографии убитых боевиков ИГИЛ со связанными руками за спиной — значит создать серьезную базу для подозрений в том, что кому-то удалось послать на верную гибель каких-то, осмелюсь предположить, заключенных таджикских тюрем. Но это версия.

Самое печальное, что вполне допускается возможность нападения на заставу двух десятков якобы совершенно неизвестных людей — в условиях режима, претендующего на контроль ситуации в своей стране спустя 25 лет после избрания Рахмона на пост президента, — а вчера исполнилось четверть века этому знаменательному событию».

* - запрещены в РФ