Дело Азамата Байдуева: когда справедливость опоздала на год

Воеводский административный суд польской столицы Варшава признал незаконной депортацию 35-летнего чеченца Азамата Байдуева в Россию в августе 2018 года. Об этом сообщают «Кавказ.Реалии».

5 ноября суд постановил, что польское МВД, которое тогда возглавлял Иоахим Брудзиньский, должно было до вынесения решения о депортации тщательно изучить ситуацию Байдуева и убедиться, что он не нуждается в защите от депортации и что ему не угрожает применение пыток после возвращения в Россию.

Этого сделано не было, поэтому суд признал решение Брудзиньского незаконным.

Напомним, что чеченец Азамат Байдуев приехал в Польшу в 2006 году. Через год он получил убежище и переехал в Бельгию. Там летом 2017 года его задержали в связи с "возможной причастностью к подготовке терактов" и депортировали в Польшу, запретив ему 10 лет въезжать в шенгенскую зону.

В апреле 2018 года Байдуев был задержан в Польше и помещен в депортационную тюрьму, а 31 августа того же года депортирован в Россию. В России он был задержан сотрудниками МВД по Чечне, которые заявили, что Байдуев якобы дал признательные показания о том, что ранее выезжал в Сирию и вступил там в ряды боевиков, против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства).

Запоздалое решение суда самому Байдуеву сейчас мало поможет. Но оно может оказать влияние на судьбу будущих просителей убежища, а также на семью Байдуева.

"Это хороший сигнал, мы очень довольны. Теперь МВД должно будет рассматривать ситуации с иностранцами, которым грозит депортация, более тщательно", – говорит Марта Горчинска, юрист Хельсинкского фонда по правам человека (Варшава), занимающегося этим делом.

"Теперь мы ждем решения – пока не получили его в документальном виде. Ожидаю, что мы получим решение на руки через месяц или два, и тогда посмотрим, что можно сделать дальше. Не исключено, что мы будем добиваться компенсации от польских властей для семьи Байдуева – в Польше у него остались пожилые родители и шестеро детей, которым нужна поддержка", – добавила Горчинска.