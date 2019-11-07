На мусульманском юге Таиланда неизвестные боевики расстреляли пост силовиков

На юге Таиланда, где большинство населения составляют мусульмане, неизвестные вооруженные люди напали на таиландских силовиков. Как минимум 15 человек были застрелены и четверо получили ранения, сообщают местные СМИ в среду.

Инцидент произошел в районе Муанг в провинции Яла, где большинство населения составляют малайцы-мусульмане.

По данным ежедневной газеты Bangkok Post, около 10 неизвестных боевиков напали на блокпост парамилитарной добровольческой самообороны в деревне Моо.

В отчете говорится, что одиннадцать добровольцев и должностных лиц были застрелены на месте, а четверо других скончались позже в местном медицинском учреждении.

Нападавшие забрали оружие убитых тайских силовиков.

Насилие во вторник произошло спустя месяцы после смерти мусульманина Абдуллаха Эсормусора, который находился в коме после допроса в печально известной тайской тюрьме.

Подозреваемых обычно берут на допросы и содержат в соответствии с законами о чрезвычайном положении в центрах содержания под стражей, где им пытают.

Через несколько дней после задержания Абдуллаха четыре человека были убиты во время ночной атаки на военный аванпост, что подстегнуло предположение об ответной операции.

Неделю спустя в Бангкоке взорвалось несколько небольших бомб, в результате чего четыре человека получили ранения, как раз, когда там же проходил крупный саммит, на котором присутствовали ведущие дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

В отчете говорится, что для того, чтобы помешать любой ожидаемой помощи блокпосту, боевики повалили столб с электрикой и срубили дерево, чтобы перекрыть дорогу, а также подожгли шины.

Население провинций, которые входили в независимый малайско-мусульманский султанат до того, как Таиланд аннексировал их в 1909 году, состоит на 80 процентов их мусульман, в то время как остальная часть страны является преимущественно буддистской.

Правительство ввело военное положение в трех провинциях с преобладающим мусульманским населением на юге Таиланда - Паттани, Наратхиват и Яла - в результате волны насилия в 2004 году.

С тех пор почти 13 000 жителей были арестованы военнослужащими, согласно сообщениям сети Prey Network of Emergency Law (JASAD), которая представляет жертв насилия со стороны солдат в Паттани.