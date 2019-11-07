Бангладеш: переезд беженцев-рохинджа на остров в Бенгальском заливе откладывается

Организация Объединенных Наций приостановила реализацию плана по переводу 100 000 беженцев рохинджа в новое убежище.

Власти Бангладеш "выполнили все требования" для планируемого перевода беженцев на остров в Бенгальском заливе, сообщает Arab News в среду.

Нынешние палаточные городки, в которых размещаются беженцы в юго-восточных приграничных городах страны, становятся все более неустойчивыми и переполненными, поэтому переселение имело целью смягчить суровые условия проживания беженцев.

Бангладеш заявил, что тысячи семей рохинджа вызвались переселиться, и около 3500 беженцев должны были переместится с середины ноября по февраль, когда море остается спокойным.

Но этот план всегда был под сомнением, так как ООН до сих пор не поддержала переселение, сообщил AFP министр по чрезвычайным ситуациям и оказанию помощи Бангладеш Энамур Рахман

Агентства по оказанию помощи, в том числе УВКБ ООН, Международная организация по миграции (МОМ) и Всемирная продовольственная программа, которые проводили встречи с правительством, сообщили, что остров «изолирован» и «подвержен наводнениям».

Агентства излагают список условий, которые должны быть выполнены, включая регулярную службу доставки между островком в Бенгальском заливе и материком, добавил Рахман.

Организации предоставляют гуманитарную помощь 740 000 рохинджа, бежавшим от военных действий в Мьянме в августе 2017 года.

Представитель УВКБ ООН Луиза Донован заявила AFP в воскресенье, что ее агентство предложило «конструктивно сотрудничать» с Бангладеш, но заявило, что переезд должен быть «добровольным».

«Чтобы оценить безопасность и устойчивость жизни на острове Бхашан Чар, ООН также подчеркнула, что важно провести независимые и тщательные технические оценки до того, как переселение состоится», - сообщила Донован.

Она добавила, что в оценках будут рассмотрены риски стихийных бедствий, адекватного водоснабжения и доступа к базовым услугам, таким как здравоохранение и образование, а также «их способность перемещаться в пределах Бхашан Чар и с материка».

Дакка должен провести еще один раунд переговоров с агентствами в среду, сказал Рахман, добавив, что «мы ничего не будем делать насильно».

Глобальная группа активистов Fortify Rights заявила в прошлом месяце, что опросила 14 рохинджа в трех лагерях, в том числе тех, кто фигурировал в списках беженцев, якобы желающих поехать, и обнаружила, что ни с кем из них не консультировались, и что все они выступили против переезда.

Другие группы также выразили опасения по поводу перемещения людей на остров, который регулярно подвергается разрушительным циклонам.