Эрдоган встретится с Трампом на следующей неделе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорил в среду по телефону с президентом США Дональдом Трампом, и два лидера подтвердили, что встретятся в Вашингтоне 13 ноября по приглашению Трампа. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на турецких чиновников.

Ранее на этой неделе три турецких чиновника заявили, что Эрдоган может отменить визит в знак протеста против голосования в Палате представителей США, которая признала массовые убийства армян столетие назад "геноцидом" и приняла пакет санкций против Турции.

Тем не менее, официальные лица в среду заявили, что визит состоится, и что оба лидера обменялись мнениями по двусторонним вопросам и региональным событиям в ходе своего телефонного разговора.

Турецкие источники говорят, что Трамп и Эрдоган поддерживают прочную связь, несмотря на гнев Конгресса по поводу вторжения Турции в Сирию и покупку российских систем ПВО, а также несмотря на то, что Анкара считает ошибочными заявлениями президента США.

Смогут ли эти личные связи между двумя президентами оказать решающее влияние на американо-турецкие отношения или все таки возобладает анти-турецкая линия конгресса и американского общества в целом, мы увидим уже в ближайшее время.