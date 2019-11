Двух сотрудников Twitter обвиняют в шпионаже на Саудовскую Аравию

Правительство Саудовской Аравии, разочарованное растущей критикой своих лидеров и политикой в социальных сетях, наняло двух сотрудников Twitter для сбора конфиденциальной личной информации из тысяч учетных записей. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Министерство юстиции США.

По версии Минюста, в 2014-2015 годах сотрудники Twitter Ахмад Абуаммо и Али Альзабара незаконно получили персональные данные пользователей соцсети, среди которых были двое известных критиков саудовского режима. Один из них Омар Абдуль-Азиз позже стал другом оппозиционного журналиста Джамаля Хашкджи, в убийстве которого обвиняют саудовские власти.

С помощью данных, о которых идет речь в судебных документах, можно было определить реальные имена и местоположение пользователей твиттера. Абуаммо и Альзабара получили их по указанию саудовского чиновника, имя которого обвинение не назвало, но про которого упоминается, что он работал на члена королевской семьи. The Washington Post и The New York Times пишут, что это Бадер аль-Асакер — глава благотворительного фонда MiSK, созданного саудовским принцем Мухаммадом бин Салманом.

Абуаммо за свои услуги получил от Аль-Асакера не меньше 300 тысяч долларов и дорогие часы. Вознаграждение Альзабара в документах не упоминается, но, как отмечает The New York Times, позднее он получил работу в фонде MiSK. Оба обвиняемых покинули Twitter в 2015 году. Сейчас Абуаммо арестован властями США; Альзабара, как предполагается, находится в Саудовской Аравии.

Это первый раз, когда федеральные прокуроры США публично обвинили Саудовскую Аравию в шпионаже. Наблюдатели считают, что наметившееся после убийства Хашакджи похолодание в отношения КСА и США продолжится. Законы США защищают американские компании от незаконного иностранного вторжения, и американцам очень не нравится, когда американские технологии используются так, что на них может быть брошена тень.

Twitter является основной платформой для саудовцев, чтобы выразить свое мнение. Около трети из 30 миллионов человек в стране являются активными пользователями этой соцсети. Но «слишком» свободная природа Twitter является главным источник беспокойства для саудовского режима.