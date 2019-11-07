В Буркина-Фасо в результате вооруженного нападения на шахтеров погибли 37 человек

В результате вооруженного нападения на востоке Буркина-Фасо на автоколонну с шахтерами, работающими на канадского золотодобытчика SEMAFO, погибло 37 военных и гражданских лиц. Не менее 20 человек получили ранения.

Как сообщает официальное информационное агентство Буркина-Фасо AIB, инцидент произошел на границе провинций Гурма и Тапоа.

После того, как первый автомобиль подорвался на заложенной на дороге мине, преступники открыли огонь по автоколонне.

Состояние некоторых раненых оценивается как критическое, они доставлены в больницы столицы Буркина-Фасо Уагадугу.

Другие пострадавшие госпитализированы в региональную больницу Fada N’Gourma.

В результате нападения есть пропавшие без вести.

Губернатор Восточной Провинции генерал Саидоу Тоуссаинт Проспер Саноу заявил, что ведутся поиски нападавших. Кроме того, губернатор назвал нападение «варварским и трусливым».

Жертвами атак террористов в Буркина-Фасо за последние четыре года стали более 600 человек. В семи из 13 регионах страны все еще действует режим ЧП.