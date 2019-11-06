Российский интернет менее свободен, чем в Зимбабве и Мьянме

Международная правозащитная организация Freedom House на днях опубликовала свой очередной ежегодный рейтинг свободы интернета Freedom on the Net 2019.

Согласно докладу Россия в этом году заняла 51-е место в списке 65 стран мира. И это прогресс, потому что в прошлом году она находилась на 53-м месте. В новом рейтинге Россия расположилась аккурат между Казахстаном и Венесуэлой.

Но как и год назад, российский сегмент интернета менее свободен, чем например интернет в Мьянме, Зимбабве, Азербайджане, Ливии и Турции. Хотя и свободнее, чем в Саудовской Аравии, Египте, Узбекистане, не говоря уже об абсолютном анти-рекордсмене, Китае.

Составители рейтинга отметили, что власти России наравне с Китаем участвовали в кибератаках и информационной войне, связанной с выборами в демократических странах. В докладе Freedom House отмечается, что группы, связанные с Россией, распространяли в фейсбуке, твиттере и ютьюбе недостоверную информацию в связи с выборами в Европарламент.

Ну а первое место в рейтинге свободного интернета заняла Исландия. На втором месте — Эстония, годом ранее бывшая на первом месте. Третье место за Канадой.