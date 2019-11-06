Иран продолжает обогащение урана

Президент Ирана Хасан Рухани заявил во вторник, что Тегеран возобновит обогащение урана на подземном заводе к югу от Тегерана. Тем самым Иран еще дальше отдалился от выполнения условий проблемного соглашения 2015 года с крупными державами.

Приостановка всего обогащения урана на заводе Фордо в горах недалеко от города Кум было одним из ограничений его ядерной деятельности, которые Иран принял в обмен на отмену международных санкций.

Но отказ Вашингтона от этой сделки в мае прошлого года и последующее возобновление сокрушительных санкций побудили Иран начать поэтапный отказ от своих обязательств в мае этого года.

Рухани напомнил, что в соответствии с условиями соглашения Иран сохранил более 1000 центрифуг на заводе.

«Начиная с завтрашнего дня (среды), мы начнем закачивать газ (гексафторид урана) в Фордо», - сказал Рухани в речи, переданной по государственному телевидению.

Его заявление было сделано через день после того, как вновь вспыхнула напряженность в связи с 40-й годовщиной осады и кризиса с посольством США, когда тысячи людей в Тегеране вышли на улицы, а Вашингтон ввел новые санкции.

Иран заявил, что возобновление обогащения в Фордо будет прозрачным, и его смогут наблюдать инспектора из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Но Россия, которая имеет тесные связи с Ираном, выразила обеспокоенность по поводу последнего шага.

«Мы с беспокойством следим за развитием ситуации», - заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

В то же время Песков сказал, что Москва понимает озабоченность Тегерана по поводу «беспрецедентных и незаконных санкций», введенных Вашингтоном.

Этот шаг является уже четвертым с тех пор, как Иран начал реагировать на отказ Вашингтона от своих обязательств.

Иран неоднократно предупреждал остальных участников сделки - Великобританию, Китай, Францию, Германию и Россию - о том, что соглашение может быть сохранено, только если они помогут ему обойти санкции США.

Европейские правительства пытались придумать механизм, который позволил бы иностранным фирмам продолжать вести дела с Ираном, не подвергаясь штрафам США.

Но, к растущему разочарованию Ирана, их усилия до сих пор не оказали существенного влияния.

Рухани подчеркнул, что Иран остается привержен усилиям по сохранению соглашения 2015 года, несмотря на поэтапное приостановление некоторых из его обязательств.

«Четвертый этап, как и три предыдущих, обратим», - сказал он.

«Мы привержены всем закулисным переговорам, которые мы ведем с некоторыми странами для решения. В течение следующих двух месяцев мы будем вести еще переговоры».

Рухани сказал, что Иран хочет вернуться к ситуации, в которой «мы можем легко продавать нашу нефть, мы можем легко использовать наши деньги в банках».

Если это будет достигнуто, «мы полностью вернемся к предыдущей ситуации».

В понедельник Европейский союз предупредил, что его дальнейшая поддержка ядерной сделки зависит от выполнения Тегераном своих обязательств.