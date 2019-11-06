Верховный суд Израиля поддержал изгнание из страны сотрудника Human Rights Watch

Верховный суд Израиля во вторник постановил оставить в силе решение правительства депортировать директора международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в стране, Омара Шакира.

Теперь правительство будет решать, депортировать ли ему Шакира, гражданина США, или нет. Сам Шакир обвиняет Израиль в попытках заставить замолчать его и делегитимировать критиков в отношении израильского обращения с палестинцами.

Израиль стремился изгнать Шакира больше года.

«Если это произойдет, у меня будет 20 дней, чтобы уехать, а он встанет в один ряд с Ираном, Северной Кореей и Египтом в том, что касается блокирования доступа для сотрудника HRW», - написал Шакир после того, как было объявлено решение, имея в виду Израиль.

Это будет первое изгнание такого рода в соответствии с законом 2017 года, разрешающим депортацию иностранцев, поддерживающих бойкот Израиля, хотя были случаи, когда людям отказывали во въезде в страну в рамках этой меры.

Дело Шакира внимательно изучается на международном уровне как лакмусовая бумажка на проверку того, действительно ли Израиль готов применить скандальный закон.

По словам HRW, дело против Шакира изначально было основано на предполагаемых заявлениях в поддержку бойкота Израиля (BDS), которые он сделал до вступления в должность.

Некоторые аналитики утверждают, что проигрыш Шакира в суде это на самом деле большая победа противников израильской оккупации. Верховный суд Израиля, поддержавший изгнание Шакира, доказал, что во всем, что касается оккупации, он служит просто штамповочной машиной для правительства Израиля.