Украина отказала в убежище чеченцу Амхаду Илаеву

Миграционная служба Украины отказала 33-летнему уроженцу Чечни Амхаду Илаеву в статусе беженца. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на правозащитника Николая Кожушко.

По словам Кожушко, отказ будет обжалован в центральный офис миграционного ведомства в Киеве.

Октябрьский суд Харькова планировал рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении ареста Илаеву 1 ноября, но перенес заседание на 5 ноября. Адвокат Илаева Иван Ангелин подтвердил информацию о переносе судебных слушаний и добавил, что ходатайство об освобождении его клиента подали депутаты Верховной рады Ахтем Чийгоз и Алексей Ковалев, а также ряд правозащитных организаций.

26 сентября Октябрьский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры Харьковской области и продлил Илаеву на два месяца экстрадиционный арест. Генпрокуратура Украины не комментирует обстоятельства и причины задержания Илаева.

Напомним, апелляционный суд Харькова заменил Илаеву домашний арест на реальный в августе. Он обращался в миграционную службу Украины с просьбой предоставить ему статус беженца.

В России он обвиняется в соучастии в убийстве пятерых жителей Чечни. Его защита утверждает, что преступление произошло уже после отъезда Илаева из России: он и его младший брат покинули страну после того, как трое их родственников были подвергнуты пыткам и убиты российскими силовиками.