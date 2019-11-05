Турция-Катар: на пороге первой информационной войны?

В течение многих лет турецкие официальные лица сетовали на освещение Турции изданием Al Jazeera English, говоря, что финансируемый Катаром телеканал слишком много внимания уделял предполагаемым нарушениям прав человека в стране.

Турция и Катар являются близкими союзниками. Их отношения складывались на протяжении многих лет в результате совместных военных операций в Сомали и Ливии, и единого фронта против соседей Катара по региону. У Анкары есть крупная военная база в эмирате.

В правительственных кругах статьи и телевизионные сюжеты, критикующие Турцию, всегда вызывали чувство гнева, и порой в Доху поступали настойчивые телефонные звонки в попытке смягчить негативное освещение.

В значительной степени эти длительные кипящие напряженные отношения между странами из-за арабского медиа-гиганта держались в секрете, но в последние дни они переросли в тотальную враждебность, которую больше невозможно скрывать.

На прошлой неделе турецкая государственная телекомпания TRT и ее родственный английский канал TRT World одновременно начали критиковать Al Jazeera за ее редакционную позицию по поводу продолжающегося турецкого наступления в северо-восточной Сирии.

TRT обвинил Al Jazeera в предоставлении большой платформы для анализов, которые, по ее словам, были настроены против Турции. Также TRT выразила свое недовольство по поводу цитирования Мазлума Абди, командира СДС, против которых борется Анкара в своей операции «Источник мира».

«Аль-Джазира часто цитировала заявления Ферхада Абди Щахина [Мазлума Абди], одного из глав террористической организации», - говорится в статье на TRT.

«Сообщения о том, что террористы PKK / YPG были просто курдскими бойцами, вызвало удивление».

TRT World, с другой стороны, обнаружил сходство между освещением Сирии у «Аль-Джазиры» и ее конкурента из Саудовской Аравии, «Аль-Арабии», подчеркнув тот факт, что оба канала представили сообщения, в которых YPG названы просто курдами, при этом игнорируются их связи с террористической РПК.

Впоследствии на канале был опубликован доклад Human Rights Watch, в котором правительству Катара было рекомендовано расследовать случаи смертей трудящихся-мигрантов в стране.

Совсем недавно, в понедельник, Daily Sabah, англоязычная турецкая газета, тесно связанная с турецким правительством, опубликовала резкую редакционную статью, обвиняющую «Аль-Джазира» в распространении «антитурецкой пропаганды под предлогом независимой и объективной журналистики».

В редакционной статье говорится, что будущее турецко-катарского партнерства поставлено на карту, если «Аль-Джазира» не станет «отсеивать» всех людей, которые «отравляют» альянс, и призывает правительство Турции считать «Аль-Джазира» враждебным изданием.

Турецкий журналист Рагып Сойлу цитирует авторитетный турецкий источник, знакомый с мнением турецкого правительства, который сказал ему, что министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу передал разочарование Анкары по поводу «Аль-Джазиры» во время его визита в Катар в выходные дни. Однако ответ не был удовлетворительным.

«Когда дело доходит до катарских интересов, Al Jazeera English не заботится о своей так называемой независимой редакционной позиции. Они защищают их любой ценой. Но они относятся к Турции по другому. Они обвиняют Турцию в убийстве курдов. Они даже не признают связи между РПК и YPG», - сказал источник.

«Разве Аль-Джазира не считает, что хорошие отношения с Турцией отвечают интересам Катара? Или некоторые люди из руководства «Аль-Джазиры» ведут свою игру?»

Некоторые наблюдатели считают, что гнев Турции понятен, даже если они считают, что у Катара нет антитурецкой политики.

«Катарские чиновники дали понять, что они поддерживают операцию «Источник мира» в Сирии, но у них есть свой собственный предел, который следует учитывать», - говорит Али Бакир, независимый аналитик, который внимательно следит за турецко-катарскими отношениями.

Бакир считает, что коренная причина проблемы - это разные представления о роли СМИ у каждой из сторон.

«С катарской точки зрения англоязычная Al Jazeera полностью отличается от арабоязычной Al Jazeera. У них разная аудитория и независимые редакционные позиции», - сказал он. «Я бы не сказал то же самое для TRT и TRT World, но я уверен, что так бы и сделали».

Турецкий источник достаточно мрачен, когда речь заходит о прогнозах на будущее.

«Возможно, некоторые турецкие обозреватели напишут обо всем этом завтра или на этой неделе. Могут быть даже публичные призывы к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану вывести войска из Катара», - сказал источник.

Отметим, что для Al Jazeera English, которая уже давно демонстрирует леволиберальные тенденции, смена тона в отношении Турции фактически означает репутационную смерть и закрытие доступа в клуб больших медиа-ресурсов Запада. Так что вероятность того, что катарский канал отступится перед давлением Анкары, крайне мала.