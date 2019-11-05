Израиль отпустит двух иорданских граждан без обвинений

Израиль вскоре освободит двух иорданских граждан, которых держали без предъявления обвинений более двух месяцев. Об этом объявили обе страны, положив конец острому дипломатическому спору, в результате которого Амман отозвал своего посланника в Израиле.

Айман Сафади, министр иностранных дел Иордании, заявил в понедельник, что 24-летняя Хиба аль-Лабади и 29-летний Абдур-Рахман Мири вернутся домой «до конца недели».

«Правительство с самого начала занималось этим делом по прямому указанию Его Величества короля Абдуллаха предпринять все необходимые шаги, чтобы освободить их во что бы то ни стало», - сказал Сафади в своем сообщении в Twitter.

Он не добавил каких-либо подробностей.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что передача иорданцев была согласована после переговоров между израильскими и иорданскими начальниками служб безопасности. По его словам, посол Иордании, который был отозван во вторник, вернется на свой пост "в ближайшие дни".

Израиль арестовал Аль-Лабади 20 августа и Мири 2 сентября, сразу же после того, как они попали на Западный берег из Иордании через контролируемый Израилем пограничный пункт.

Они содержатся под стражей в административном порядке, что является израильской политикой, предусматривающей задержание без предъявления обвинения.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила на прошлой неделе, что они подозревались в совершении преступлений, связанных с безопасностью.

Аль-Лабади, арестованная после переезда на Западный берег для участия в семейной свадьбе, уж месяц держит голодовку в знак протеста против ее задержания.

По словам ее адвоката Джавада Булоса, Аль-Лабади допрашивали в течение 16 дней без возможности встретиться с адвокатом.

Булос, который с тех пор посещал Аль-Лабади в тюрьме, сказал, что допросы длились по несколько часов, покуда она была прикована наручниками к стулу. Следователи, сообщил Булос израильским местным СМИ, ругались и плевались на Аль-Лабади, а также грозили арестовать ее сестру и мать.

«Все средства пыток и притеснения были использованы, чтобы заставить ее подписать проклятое признание», - сказал Булос. «Но, несмотря на жестокое расследование, она не призналась».

В понедельник израильская тюремная служба заявила, что Аль-Лабади прекратила голодовку.

29-летний Мири также был арестована, когда он приехал на Западный берег, чтобы навестить родственников. Он страдает от рака мозга с 2010 года и перенес несколько операций.

Сафади сказал, что в прошлом месяце он возложил ответственность за жизнь обоих граждан Хашимитского Королевства на израильское правительство, добавив, что их здоровье серьезно ухудшилось, и предупредил, что королевство может активизировать свои действия, если они не будут освобождены.

Объявив о решении освободить Лабади и Мири, в заявлении Израиля говорится, что Израиль рассматривает свои отношения с Иорданией как «краеугольный камень стабильности на Ближнем Востоке».

Обе страны подписали мирный договор в 1994 году, так что в этом месяце их миру исполняется 25 лет.