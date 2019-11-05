"Турция - не отель для иностранных членов ИГИЛ" - Сулейман Сойлу

Турция отправит захваченных членов ИГИЛ* обратно в их страны, даже если те аннулируют их гражданство, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Сойлу в понедельник обрушился с критикой на европейские страны, заявив, что они создают «новую форму международного права», требуя, чтобы заключенные члены ИГИЛ предстали перед судом там, где их поймали.

Он сказал, что Турция содержала под стражей около 1200 иностранных членов ИГИЛ и захватила еще 287 в ходе операции «Источник мира».

«Мы вернем тех, кто в наших руках, но мир сейчас придумал новый метод: отозвать их гражданство», - сказал Сойлу.

«Они говорят, что их следует судить там, где их поймали. Я полагаю, что это новая форма международного права».

«Невозможно принять это. Мы отправим обратно членов ИГИЛ, которые сейчас в наших руках, в их собственные страны, независимо от того, отнимут у них гражданство или нет», - сказал он.

Несколькими днями ранее Сойлу прокомментировал решение Нидерландов начать процесс лишения гражданства двух женщин марокканского происхождения, которые были арестованы в Анкаре, когда они обратились в посольство Нидерландов с просьбой вернуться в свою страну.

«Этому процессу следуют не только Нидерланды; Англия делает то же самое», - сказал Сойлу журналистам в Анкаре.

«Таким образом, эти люди становятся лицами без гражданства», - сказал турецкий чиновник и добавил: «Мы [Турция] не являемся отелем для членов ИГИЛ из любой страны».

Сойлу также сказал в понедельник, что захваченные иностранные граждане будут доставлены в тюрьмы или лагеря в контролируемых Турцией зонах на севере Сирии, в том числе в Джараблусе, Аль-Бабе, Азазе и Африне.

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