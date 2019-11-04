В Карачаево-Черкесии почтили память депортированных карачаевцев

Жители Карачаево-Черкесии почтили память безвинных жертв сталинских репрессий на траурном митинге в 76-ю годовщину со дня депортации карачаевского народа в Среднюю Азию.

Основные траурные мероприятия прошли в городе Карачаевске у мемориала жертвам депортации карачаевского народа, где состоялся митинг с участием представителей исполнительной и законодательной власти, национальных и общественных организаций, Духовного управления мусульман и местных жителей.

"Масштабы и боль этой трагедии трудно оценить в наше мирное время. Политика депортации сопровождалась не только лишением пищи и крова, но и лишением основных человеческих гражданских прав. Целенаправленно уничтожалась культура высланных народов, обрекался на угасание их язык, искоренялись основы их исторического сознания. В тех нечеловеческих условиях ссылки карачаевцы выжили, во многом, благодаря своему трудолюбию, вере и силе своего духа, благодаря крепости и мужеству своих славных сынов и дочерей", - сказал глава КЧР Рашид Темрезов на митинге.

Участники памятного митинга отмечали, что народы республики не должны забывать трагические страницы своей истории. В то же время они подчеркивали, что поддержка братских народов во все времена была важной составляющей жизни любого народа Кавказа.

Напомним, что карачаевский народ был депортирован 2 ноября 1943 года. За 14 лет ссылки от голода и лишений из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети.