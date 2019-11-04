Узбекистан должен Китаю 3 миллиарда долларов

В 2020 году долг Узбекистана перед Китаем достигнет $3,006 млрд. Такой прогноз представило Министерство финансов Узбекистана в «Проекте бюджета для граждан».

С января 2015 года по январь 2019-го государственный долг перед Китаем постепенно вырос с $1,055 млрд до $1,964 млрд, прибавляя по $200-300 млн в год. К началу 2020 года рост за 12 месяцев составит $1,042 млрд или 53%.

Китай — один из самых крупных инвесторов в экономику Узбекистана. В 2018 году товарооборот между двумя странами составил $6,4 млрд. В августе 2019 года Китай и Узбекистан создали совместный инвестиционный фонд с уставным фондом в $1 млрд.

Какие уж тут мусульмане Синьцзяна, с такими-то долгами. Центральная Азия все больше погружается в нео-колониальную зависимость от коммунистического Китая.

К слову, вторым крупным кредитором остается Япония, которой, по данным на 1 января 2019 года, Узбекистан задолжал $1,490 млрд, к началу 2020 года эта сумма вырастет до $1,831 млрд.

На третьем месте окажется Франция, госдолг перед которой за год вырос в 21 раз – с $27 млн до $573,1 млн. Почти в пять раз возрастет объем заимствований у Южной Кореи – со $114,1 млн до $568,2. Обязательства перед Россией увеличатся почти вдвое – с $69,8 млн до $120,5 млн. А вот объем задолженности перед США снизится с $28,9 млн до $26,7 млн.

Общий размер госдолга Узбекистана на начало 2020 года прогнозируется на уровне $21,3 млрд (36% к ВВП) и считается достаточно низким. В марте 2019 года международное агентство Raex-Europe повысило рейтинг страны с «B+» (достаточно низкий уровень кредитоспособности правительства) до «BB-» (достаточный уровень кредитоспособности правительства) в национальной и иностранной валюте. В сентябре агентство подтвердило суверенный рейтинг Узбекистана на уровне «ВВ-». В Raex-Europe отметили, что текущий уровень государственной задолженности этой страны является одним из самых низких среди стран СНГ.