В Ираке была раскрыта и арестована ячейка, связанная со спецслужбами ОАЭ, как сообщают местные СМИ. Эту ячейку подозревают в проникновении в продолжающееся антиправительственное движение протеста.

Сообщается, что ячейка проводила мероприятия, направленные на дестабилизацию иракского государства, хотя в чем конкретно заключалась ее деятельность, не говорится. Также власти Ирака пока не подтвердили факт ареста.

Эта группа, членами которой якобы являются ливанцы, также напрямую связана с советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов Тахнуном бин Заидом, заявила независимая радиостанция ​​«Голос Ирака».

По сообщениям, самый старший из них является советником военизированной шиитской группировки Хашд аш-Шааби, обвиняемой в совершении злодеяний в Ираке во время борьбы с ИГИЛ* в последние годы.

Он также связан с Мухаммадом Дахляном, бывшим палестинским силовиком и главой службы безопасности Палестинской администрации.

Местные иракские СМИ сообщают, что брат наследного принца Абу-Даби ведет переговоры с иракскими властями через неназванную западную державу, чтобы «решить» проблему.

Хотя протестное движение Ирака коренится, главным образом, в народной активности, борющейся с коррупцией и безработицей, многие иракцы подозревают некоторое иностранное вмешательство.

Иракские источники безопасности подтвердили, что проиранские ополченцы-шииты, в том числе член Хашд аш-Шааби, принимали активное участие в убийствах мирных демонстрантов.

Руководство Ирана также подверглось критике со стороны многих наблюдателей за то, что они назвали протестное движение - во многом сплачивающееся против вмешательства Ирана в иракскую политику - заговором США, Саудовской Аравии и Израиля.

* - запрещены в РФ