В Ачехе впервые применили шариатское наказание к религиозному ученому

Международные новостные ресурсы на днях с плохо скрываемым злорадством сообщили о необычном шариатском наказании в индонезийском региона Ачех.

Мужчина был был публично выпорот после того, как его поймали на романе с замужней женщиной. Такие наказания в Ачехе не редкость, но пикантности прибавлял тот факт, что мужчина — его зовут Мухлис бин Мухаммад — является членом Совета алимов Ачеха.

Мухлис бин Мухаммад получил 28 удара палкой, а женщина, с которой у него была связь, получила свои 23 удара.

«Это закон Божий. Любой должен быть выпорот, если его вина будет доказана, даже если он является членом Совета алимов Ачеха», - говорит Хусайни Вахаб, заместитель мэра ачехского района Бесар, где живет Мухлис.

Сообщается, что пару застукали в сентябре, по-видимому, в машине, припаркованной возле туристического пляжа.

Наказание произошло в четверг. Хусайни также добавил, что Мухлис будет исключен из Совета алимов.

46-летний мужчина также является исламским религиозным лидером. Он является первым религиозным лидером, которого публично наказали в Ачехе с момента вступления в силу закона шариата в 2005 году. Именно этот факт сделал такое в общем то обыденное для Ачеха событие мировой новостью. Несмотря на некое злорадство и обвинения в «двуличности» (дескать, сами совершают преступления, за которые призывают наказывать), любым нормальным людям очевидно, что Ачех как раз демонстрирует, что лицемерию перед законом здесь нет места — наказан будет даже алим, если он совершит тоже преступление.

Совет алимов консультирует местные органы власти и законодательные органы по разработке и внедрению законов шариата в Ачехе.

Напомним, что хотя в Индонезии частично действуют шариатские правила, в основном в области семейного и личного права, Ачеху были предоставлены особые права на введение более строгих исламских уголовных законов более десяти лет назад.

Внебрачный секс, азартные игры, а также потребление, производство и распространение алкоголя являются незаконными в Ачехе, и подвергаются наказанию.

В 2017 году двое мужчин в Ачехе получили по 83 удара палкой после того, как их поймали на сексуальном контакте друг с другом.

Кстати, палки для наказания, как правило, сделаны из ротанга. У исполнителей наказания все части тела, кроме глаз, закрыты, чтобы их не узнали.

Наказание должно проходить публично на открытой площадке, хотя детям запрещено смотреть.

Закон шариата распространяется как на мусульман, так и на немусульман в Ачехе.