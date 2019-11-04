В Палермо именем Ясира Арафата назвали публичный сквер

Итальянский город Палермо в начале прошлой недели назвал площадь и часть набережной в честь знаменитого палестинского лидера Ясира Арафата.

Уличная табличка, установленная и открытая в городе на южном острове Сицилия, гласит: «Ясир Арафат (1929–2004) - Нобелевская премия мира за 1994 год».

По сообщению итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera, этот шаг продвигали несколько сторон, в том числе местный муниципалитет Палермо, неправительственная организация "сеть солидарности Палермо «С Палестиной в сердце»" и неправительственная организация CISS-South Sud International Cooperation.

Выступая на церемонии открытия в прошлый вторник, мэр Палермо Леолука Орландо сказал, что «Палермо в 1996 году назвал улицу города в честь лауреата Нобелевской премии Ицхака Рабина, убитого в 1995 году», имея в виду бывшего премьер-министра Израиля, подписавшего соглашения в Осло в 1982 году. «И сегодня площадь на набережной посвящена Ясиру Арафату, который разделил Нобелевскую премию с Рабином», - продолжил Орландо.

«Соглашения Осло были результатом их мужества, потому что они оба понимали, что мир может и должен преодолеть старую войну между народами. Это было важно, и я надеюсь, что мы сможем вернуться к духу Осло и к прочному миру между народами», - добавил Орландо.

Это событие, посвященное памяти бывшего лидера Организации освобождения Палестины (ООП) - предшественника партии ФАТХ, которая управляет Палестинской администрацией (ПА), - не первый раз, когда Палермо оказывает поддержку палестинцам и мирному процессу. В 2014 году мэр Орландо присвоил почетное гражданство Палермо Марвану Баргути, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в Израиле по обвинению в предполагаемом терроризме.

Среди присутствующих на церемонии был племянник Арафата Насер аль-Кидва, который также является председателем Фонда Ясира Арафата и видным должностным лицом в партии ФАТХ и ПА.