Мали: террористы напали на блокпост, есть десятки погибших

В результате атаки террористов на блокпост в Мали на границе с Нигером погибли 53 военных и один гражданский.

Как сообщил пресс-секретарь правительства и министр коммуникаций Мали Йайа Сангаре, это одно из самых смертоносных нападений на малийские силы произошло в Инделимане, в районе Менака, недалеко от границы с Нигером.

По словам Сангаре, еще 10 человек получили ранения. Он сказал, что ситуация была взята «под контроль», добавив: «Обыск и процесс опознания тел продолжаются».

Ответственность за нападение на себя взяла группировка ИГИЛ*. Сообщается также, что в нападении участвовали по меньшей мере три смертника, которые взорвали взрывные устройства внутри военного лагеря.

Атака произошла через месяц после того, как в результате двух нападений погибли 40 солдат недалеко от границы с Буркина-Фасо, но несколько источников сообщили агентству AFP, что число погибших было тогда преуменьшено.

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