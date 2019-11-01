Столица Норвегии запретила продукцию из незаконных еврейских поселений

В столице Норвегии Осло запретили продажу товаров и оказание услуг незаконных еврейских поселений по государственным контрактам. Наблюдатели называют это решение очередной победой ненасильственного движения за бойкот, отчуждение и санкции (BDS).

В своем плане на 2019–2023 годы норвежские социалистические левые, зеленые и лейбористские партии обязались обеспечить, чтобы государственные закупки не включали в себя «товары и услуги, произведенные на территории, оккупированной в нарушение международного права, компаниями, действующими с разрешения оккупирующей державы».

Недавно избранный городской совет норвежской столицы стал шестым муниципалитетом Норвегии, присоединившимся к BDS.

«Палестинский народ, которому приходится сталкиваться с незаконной оккупацией своей территории каждый день, заслуживает международного внимания и поддержки», - сказала Суннива Эйдсволл, лидер отделения Социалистической левой партии (SV) в Осло.

«Мы несем общую ответственность за обеспечение того, чтобы права человека и международное право не нарушались. Я горжусь тем, что городской совет Осло в настоящее время предпринимает шаги по предотвращению того, чтобы товары или услуги, приобретаемые городом, поставлялись из поселений в незаконной оккупированной Палестины или других территорий», добавила она.

Эйдсволл сказала, что «Социалистическая левая партия Норвегии была давним сторонником движения BDS».

Комитет по бойкоту, отчуждению и санкциям, состоящий из более чем 170 палестинских организаций гражданского общества, союзов и культурных и правозащитных групп, включая все основные политические партии, торговые и академические союзы, в 2005 году официально объявил кампанию бойкота.

Ненасильственное движение BDS заявляет, что оно вдохновлено кампанией против режима апартеида в Южной Африке, и стремится положить конец жестокой оккупации Израилем Западного берега.