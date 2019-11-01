Германия собирается привлечь к ответу чиновников режима Башара Асада

Пока мир обсуждает турецкое вторжение в северную Сирию и ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади, германские чиновники напоминают о том, с чего вся эта кровавая каша в Сирии началась.

Немецкие прокуроры обвинили двух должностных лиц режима Башара Асада в преступлениях против человечности, включая пытки, убийства и изнасилования. Члены печально известного Главного разведывательного управления (мухабарат) Сирии, были арестованы в Германии в феврале; третий их коллега был арестован во Франции. Судебный процесс начнется в Кобленце в начале 2020 года, сообщает издание Bloomberg.

Преследование этих людей важно по всем очевидным причинам: ответственность и наказание за преступления, правосудие для жертв. Но, как напоминает Бобби Гош, автор статьи на Bloomberg, оно служит и другой полезной цели. Это напоминает нам о том, что, несмотря на все новости о гибели Абу Бакр аль-Багдади, выводе войск США, военном вторжении Турции, курдском гуманитарном кризисе и российских патрулях, режим Асада совершил подавляющее большинство ужасов, постигших Сирию.

Правозащитные агентства считают, что более 500 000 человек были убиты, миллионы ранены и 12 миллионов перемещены с 2011 года. ИГИЛ* Аль-Багдади, даже на пике жестокой кампании убийств и беспорядков в 2015 году, ответственно лишь за малую долю насилия, в сравнении с режимом в Дамаске.

Военные преступления Асада документируются в Европе, что позволяет его жертвам надеяться на справедливость. Дела были возбуждены против диктатора в Международном уголовном суде в Гааге, но как далеко они зайдут, неясно: Сирия не подписала Римский статут, договор, учредивший МУС. Россия и Китай наложили вето на усилия по расширению мандата МУС, что позволило бы ему создать специальный трибунал по Сирии.

Немецкие прокуроры могут получить больше поддержки: они ссылаются на универсальную юрисдикцию, которая позволяет судить подозреваемых - особенно в случаях военных преступлений, геноцида и других преступлений против человечности - независимо от места совершения предполагаемых преступлений.

Этот шаг может показаться лицемерием для тех, кто ищет справедливости для жертв ИГИЛ, и, в частности, требует преследования граждан Германии, прибывших в Сирию, чтобы воевать за террористическую группу Аль-Багдади. Как и другие европейские страны, граждане которых присоединились к ИГИЛ и с тех пор были захвачены и содержатся в тюремных лагерях СДС, Германия не хотела возвращать их домой, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа. Их жертвы могут обоснованно спросить, почему Германия ссылается на универсальную юрисдикцию в делах против должностных лиц Асада, и при этом удобно (для себя) оставляет немецких боевиков где-то далеко за морем?

Этот аргумент является логичным, и Германия и ее соседи должны будут ответить. Но это не умаляет полезности и важности дела в Кобленце. Считается, что один из двух сирийцев по имени Анвар Р. возглавлял отделение мухабарата в Дамаске в 2011-12 годах. Там была тюрьма, где более 4000 заключенных, большинство из которых были членами оппозиционных групп, подвергались жестоким допросам. Анвар Р. обвиняется в 58 убийствах, а также в изнасиловании и сексуальном посягательстве при отягчающих обстоятельствах.

Обвинители говорят, что второй обвиняемый по имени Айад А. помог в двух убийствах и пытках по меньшей мере 30 человек, все в 2011 году.

Доказательства против мужчин были собраны после выставки Организации Объединенных Наций 2015 года с ужасными изображениями трупов жертв пыток, снятых «Цезарем», сотрудником сирийской военной полиции, бежавшим из страны. Фотографии были также показаны в Конгрессе США.

Но Анвар Р. и Айад А. представляют лишь несколько капель в асадитском море крови: обвинения против них охватывают только первые месяцы репрессий режима против про-демократического движения. Преступления, совершенные асадитской «машиной смерти» со временем стали гораздо более дикими.

Немецкие прокуроры расследуют сейчас дела десятков других сирийских чиновников. В прошлом году они выдали международный ордер на арест Джамиля Хасана, главы разведки сирийских ВВС, обвинив его в надзоре за пытками, изнасилованиями и убийствами «по меньшей мере сотен людей в период с 2011 по 2013 годы». США поддержали запрос Германии на выдачу Хасана из Ливана и наложили на него санкции. Но он вернулся в Дамаск, где остается в безопасности от международного права - по крайней мере, на данный момент.

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