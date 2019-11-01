Турецкий Диянет рекламирует Иерусалим для паломников

Турецкое управление по делам религий (Диянет) - государственный орган, контролирующий (в числе прочего) мусульманские паломничества за границу, рекламирует Иерусалим как важное место для посещения во время совершения умры (малого паломничества).

Умра, как и хадж совершается в Саудовской Аравии, и разумеется, посещать Иерусалим вовсе необязательно. Однако, поскольку Иерусалим является первой киблой мусульман и важным святым местом, Диянет в последнее время снизил цены на туры в Иерусалим. Паломники могут посетить этого город отдельно или в сочетании с умрой.

Власти стремятся повысить интерес турецких мусульман к Иерусалиму. Паломнические поездки для мусульман с остановкой в ​​Иерусалиме впервые были организованы в Турции четыре года назад, но с тех пор они не проводились регулярно. Чтобы попасть в Иерусалим паломники должны зарегистрироваться в Диянете и оплатить поездку. Первая группа паломников отправится уже 5 декабря с трехдневным туром в Иерусалим, но Диянет также предлагает 16-дневное паломничество в умру с остановкой в ​​Иерусалиме.

Ремзи Бирджан, глава службы паломничества в Диянете, сообщил агентству «Анадолу», что в начале этого месяца они провели семинар для всесторонней оценки поездок в умру с остановками в Иерусалиме и проанализировали возможные проблемы. «Мы хотим увеличить количество туров, чтобы поддерживать восхищение наших граждан Иерусалимом», - сказал он. «Иерусалим был нашей первой киблой, и мы хотим, чтобы турки посещали его, поэтому мы держим цены на низком уровне. Мы предлагаем все услуги, необходимые людям в турах», - сказал Бирджан. Он также добавил, что в их турах никогда не было никаких проблем с безопасностью, и что они предлагают беспроблемную экскурсию по городу.

При этом Израиль известен своей прошлой практикой произвольного ограничения поездок турецких граждан в Иерусалим или отказа в выдаче виз. Но тут надо признать, что все эти ограничения были связаны с явно вызывающим поведением турецких граждан, которые едва ли не митинги устраивали в Иерусалиме, размахивая турецкими флагами и портретами Эрдогана. И здесь следует пояснить, что ничего плохого в вызове сионистам нет, даже наоборот. Но только в том случае, если мы рассчитываем на одну-две акции, а не на постоянное присутствие.

Постоянный поток турецких паломников, пусть и менее вызывающий, но стабильный и обширный, принесет больше пользы Палестине и Иерусалиму, чем громкие акции для соцсетей, после которых Израиль просто закроет лавочку.