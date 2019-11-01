Искусственный Интеллект начал выдавать фетвы в ОАЭ

На этой неделе Дубай запустил «первый в мире» сервис, где фатвы по различным вопросам дает искусственный интеллект.

Gulf News сообщает, что программа на основе искусственного интеллекта под названием «Виртуальная Ифта» (процесс издания фатв) принимает религиозные вопросы через интернет-чат и отвечает соответствующей фатвой.

В настоящее время она может дать фатвы по примерно 200 вопросам, связанным с молитвой, рассказал Тарик аль-Эмади, глава отдела ифта в Департаменте по делам ислама и благотворительной деятельности (IACAD).

Сервис заменяет традиционный подход, при котором исламский ученый отвечает на вопрос вживую или по телефону.

Виртуальная Ифта была официально запущена IACAD в Дубае во вторник, где трехдневная выставка позволила посетителям ознакомиться с новой услугой.

В настоящее время сервис все еще находится на первом экспериментальном этапе, хотя «Виртуальная Ифта» доступна онлайн на веб-сайте IACAD на английском и арабском языках.

Предполагается, что на более поздних этапах сервис будет доступен в мессенджере Whatsapp и охватит больше тем, таких как пост, омовение и другие, сообщает Gulf News.

На веб-сайте IACAD сервис доступен, если нажав на иконку «Chat with us».

После выбора темы вопроса, появляется сообщение: «Дорогой спрашивающий, ответы на ваши вопросы генерируются автоматически с использованием технологии искусственного интеллекта. Несмотря на принятие мер предосторожности, ошибки всегда возможны. Пожалуйста, свяжитесь с нами в случае любой ошибки. Пусть Аллах воздаст вам».

Главный муфтий в IACAD Мухаммад Айяд Аюб аль-Кобаиси сказал, что «Виртуальная Ифта» поможет справиться с большим количеством вопросов, получаемых департаментом - около 130 000 в год, согласно Khaleej Times.

Относительно точности генератора фатвы, Khaleej Times цитирует Аль Кобаиси: «Если виртуальный помощник не уверен на 85 процентов в заданной теме / вопросе, он не ответит».

В этом случае сервис предоставит пользователю возможность перефразировать вопрос.

Разумеется, такой сервис будет давать ответы на самые простые вопросы, которые не требуют иджтихада. Более сложные вопросы, особенно связанные с торговлей или наследством, скорее всего в самое ближайшее время не доверят искусственному интеллекту. Тем не менее, нельзя исключать того, что придет и время таких вопросов. И тогда неизбежно встает вопрос — а не наступит ли время, когда виртуальный сервис заменит весь корпус живых муфтиев и факихов?