Франция: кулинария и двойные стандарты жестокости

В американском Нью-Йорке вчера городской совет одобрил запрет на продажу фуа-гра — деликатеса французской кухни из гусиной или утиной печенки.

Местные законодатели обосновали запрет на фуа-гра тем, что производство деликатеса зачастую предполагает жестокое обращение с птицами: они подвергаются принудительному кормлению через трубку в горле, из-за чего их печень увеличивается до 10 раз. Процедура принудительного кормления, как говорят защитники прав животных, приводит к тому, что утки и гуси вырастают до неестественно больших размеров, их печень увеличивается в десять раз против обычного, они практически перестают ходить и едва могут дышать.

В мэрии Нью-Йорка заявили, что градоначальник Билл де Блазио подпишет законопроект, после чего он станет законом. Запрет на фуа-гра вступит в силу с 2022 года. За его нарушение предусмотрен штраф в две тысячи долларов. Как отмечает газета The New York Times сегодня фуа-гра включено в меню примерно тысячи городских ресторанов.

Запреты на фуа-гра ранее были введены в Калифорнии, а также в ряде европейских стран.

Запрет вызвал настоящий шок на родине деликатеса — во Франции. Французские производители продуктов питания говорят, что они шокированы решением нью-йоркских законодателей запретить «здоровую» фуа-гра - хотя французский продукт нельзя продавать в Америке.

«Я поражен тем, что страна Статуи Свободы и либерализма может запретить потребление здорового продукта, который хорошо продается», - говорит Мари-Пьер Пе, директор межпрофессионального комитета фуа-гра, который объединяет французских производителей.

«Это запрет нацелен на символ французской гастрономии, но нет ничего лучше для увеличения продаж, чем запрета», - сказала Пе.

Франция это страна, где производится около 80 процентов потребляемой в мире фуа-гра. Деликатес официально объявлен частью культурного и гастрономического наследия страны. В прошлом году Франция, по данным того самого межпрофильного комитета, произвела 18 000 тонн фуа-гра. Ожидается, что в этом году будет произведено примерно столько же.

Но многие комментаторы в социальных сетях не упустили возможность напомнить французам о том, как целый хор политиков, общественных деятелей, знаменитостей и экспертов круглый год требует запретить халяльное мясо в стране, потому что халяльный убой якобы является жестокостью по отношению к животным. Все те, кто страдал вместе с овцами и коровами, которых режут на халяльных бойнях, вдруг резко превратились в защитников «здорового» деликатеса, добытого из раздутой печени мучающейся птицы?

В общем, это лишь очередной повод убедиться, что для большинства критиков халяльной индустрии «жестокость» по отношению к животным не играет никакой роли.