ФСБ закрыла мусульманские молельные комнаты в Краснодарском крае

Российская ФСБ запретила использование в качестве молельных комнат помещения многофункциональных комплексов "Транспарк" на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае.

"Помещения многофункциональных комплексов "Транспарк" использовали для проведения пятикратного намаза выходцы из северокавказских республик и иностранные граждане, транзитом передвигающиеся по федеральной трассе М4 "Дон", - сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Как отмечают в ФСБ, по закону владелец помещения должен был письменно уведомить управление Минюста России по Краснодарскому краю о новом виде деятельности, чтобы религиозная организация прошла госрегистрацию.

Прокуратура вынесла предупреждение управляющему "Транспарка" о недопустимости нарушения требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Неясно, причем здесь ФСБ, если речь идет всего лишь об "использовании помещений не по назначению"...

Два комплекса "Транспарк" находятся в Кущевском районе Краснодарского края на 1145 км магистрали М4 "Дон" (направление на "Юг") и на 1144 КМ (направление на "Север").