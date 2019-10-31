Боснийского серба осудили на 20 лет за сожженных заживо мусульман

Суд в Сараево приговорил бывшего солдата армии боснийских сербов, экстрадированного Францией в прошлом году, к 20 годам лишения свободы за военные преступления, что является максимальным наказанием.

64-летний Радомир Сусняр был осужден за участие в убийстве по меньшей мере 26 боснийских мусульман, в том числе двухдневного младенца. Всех их сожгли заживо в доме в Вышеграде на востоке Боснии 14 июня 1992 года.

Это массовое убийство, жертвами которого стали женщины, дети и пожилые люди, стало одним из самых страшных преступлений в войне 1992-1995 годов.

Сусняр "совершил преступление против гражданского населения, и этот суд приговорил его к 20 годам тюремного заключения", заявила в среду судья Энида Хаджиомерович.

По ее словам, боснийские мирные жители были заперты в доме, который затем был «подожжен взрывным устройством».

Сербские боевики также «открыли огонь из автоматов в направлении дома, чтобы люди не спаслись бегством», добавила судья, которая зачитала имена жертв.

Суд Сараево заявил, что Сусняр был признан виновным в грабеже и незаконном задержании гражданских лиц. В общей сложности 57 гражданских были заперты в доме, а несколько выживших дали показания во время суда.

Около 15 человек, включая родственников погибших, аплодировали приговору в зале суда.

Сусняр много лет жил во Франции, но затем его нашли и арестовали по боснийскому ордеру.

Впервые он был арестован во Франции в 2014 году, после чего его выпустили под надзор. Затем он был снова арестован и экстрадирован в Боснию в июне 2018 года.

В 2012 году два других бывших сербских боевика были заключены в тюрьму за ту же бойню.

Двоюродные братья Милан и Средое Лукичи были приговорены к пожизненному заключению и 27 годам соответственно Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. МТБЮ завершил свою работу в конце 2017 года, осудив 161 подозреваемого. Дела более низкого уровня были рассмотрены боснийским судом по военным преступлениям.

Напомним, что силы боснийских сербов, которым помогали ныне югославская народная армия (ЮНА) и парамилитарные организации из Сербии, совершали зверства в отношении мусульман в Боснии с 1992 по 1995 год, в рамках своей попытки создать исключительно территории, населенные исключительно сербами.

В ходе войны погибло около 100 000 человек, большинство из которых были боснийскими мусульманами.