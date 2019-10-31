Десятки людей погибли из-за взрыва газового баллона в пакистанском поезде

В Пакистане по меньшей мере 65 человек погибли и 45 получили ранения из-за пожара, охватившего поезд, проезжавший через центральный Пакистан. Огонь полностью уничтожил три вагона.

Авария произошла недалеко от города Лиакватпур, примерно в 150 км к югу от города Мултан в четверг утром, сообщил министр железных дорог Шейх Рашид Ахмед.

«Число погибших может еще вырасти», - говорит Мухаммед Асфандьяр, сотрудник местной больницы. Он сказал, что всех жертв лечили от ожогов.

Поезд перевозил пассажиров из южного города Карачи в Равалпинди.

«Раненые были доставлены в больницу, но, к сожалению, поблизости нет больницы [с ожоговым отделением], поэтому мы пытаемся доставить их на вертолете в Мултан», - сказал Ахмед.

Два вагона с пострадавшими были «переполнены», добавил он.

Каждый вагон обычно вмещает около 70 пассажиров, и Ахмед также считает, что число погибших может возрасти.

Пожар произошел, когда пассажиры использовали переносную газовую плитку (!) для приготовления завтрака.

«Одна из плиток взорвалась, вызвав пожар, а другая взорвалась вместе с ней», - сказал Фейсал Ниаз, чиновник из кабинета министра.

Ахмед добавил, что пожарные завершили свою работу на месте пожара.

«На железнодорожных путях возобновлено железнодорожное сообщение, и спасательные работы завершены», - сказал он. «Огонь под контролем».

«Это трагедия, которую можно было избежать, но за все время, что я путешествовала на поезде, я не могу вспомнить, чтобы кто-то проверял у меня багаж, и вводил какие-то ограничения», - сказала после аварии министр по правам человека Пакистана Ширин Мазари.

Устаревшая железнодорожная система Пакистана по-прежнему базируется во многих районах на инфраструктуре еще колониальной эпохи. Поэтому неудивительно, что в последние годы часто происходили аварии.

Безопасность на междугородних железнодорожных перевозках также более слабая, чем у других видов транспорта.