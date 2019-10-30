В Узбекистане будут развивать регби

В эти дни в Японии подходит к своему завершению чемпионат мира по регби. Финальная схватка Кубка мира между спортсменами из ЮАР и Англии пройдет 2 ноября. Регби — игра не самая популярная на постсоветском пространстве, и даже несколько экзотичная, но похоже, что ситуация может измениться в одной из стран Центральной Азии.

Развивать и популяризировать среди населения регби решили власти Узбекистана. Текст соответствующего постановления президента республики Шавката Мирзиёева опубликован на сайте «Халк Сузи».

В документе указывается, что развитие регби в Узбекистане сдерживают несколько факторов, в том числе отсутствие инфраструктуры и качественных специалистов. В связи с этим к весне следующего года в стране создадут несколько регбийных клубов, секции регби откроют в школах-интернатах олимпийского резерва.

Спортсменов обеспечат необходимым инвентарем и амуницией. В селе Чарвак Ташкентской области построят тренировочную базу для сборной страны.

Министерствам обороны и высшего и среднего специального образования совместно с Советом Федерации профсоюзов Узбекистана поручено предоставлять регбистам свои стадионы.

К следующему учебному году в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта, а также в Национальном университете Узбекистана будут открыты направления по подготовке специалистов по регби.

До января 2023 года Федерацию регби Узбекистана и профессиональные регбийные клубы освободили от таможенных платежей (за исключением налога на добавленную стоимость и таможенных сборов) за ввозимые импортное спортивное оборудование, инвентарь и специальную профессиональную спортивную экипировку.

Федерация регби Узбекистана была основана в 2001 году. Является членом Международного совета регби с 2014 года. Ее возглавляет первый заместитель председателя Сената Олий мажлиса (парламента) Садык Сафаев.

На сегодняшний день сборная Узбекистана выступает в Дивизионе III Азии и находится аж на 91-м из 105 мест в рейтинге регбийных национальных команд.