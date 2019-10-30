Дагестанский Верховный суд признал законным уголовное дело против Абдулмумина Гаджиева

Верховный суд Дагестана вчера рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на решение Советского районного суда Махачкалы, который признал законным возбуждение уголовного дела в отношении журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. ВС оставил в силе решение суда первой инстанции. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Напомним, что ранее защита Гаджиева пыталась через суд признать возбуждение уголовного дела в отношении журналиста незаконным, указав на то, что в постановлении следователя не указаны подробности якобы совершенного им преступления (время, место). 29 июля Советский суд Махачкалы признал законным постановление следователя Надира Телевова, который расследует его дело. По словам одного из адвокатов Гаджиева, Шамиля Магомедова, решение Верховного суда можно обжаловать в кассационном порядке. Будет ли защита обжаловать решение – пока неизвестно.

Мы уже писали, что Абдулмумина Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма. По версии следствия, он побуждал читателей «Черновика» жертвовать деньги в благотворительный фонд "Ансар". Фонд, как считает следствие, оказывал финансовую поддержку экстремистам.