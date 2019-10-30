Саад Харири ушел в отставку с поста премьер-министра Ливана

Премьер-министр Ливана Саад Харири подал прошение об отставке президенту Мишелю Ауну, выполнив одно из главных требований протестного движения страны.

Объявление об этом прозвучало во вторник, на 13-1 день массовых акций протеста. Демонстранты требуют ухода всей политической элиты страны на фоне растущего гнева по поводу официальной коррупции, плохих государственных служб и многолетнего экономического управления.

«Мы зашли в тупик, и нам нужен шок, чтобы выдержать кризис», - заявил Харири в телевизионном обращении.

«Я направляюсь в президентский дворец, чтобы подать в отставку правительства... Это ответ воле и требованиям тысяч ливанцев, желающих перемен», - добавил он.

Его выступление прозвучало после того, как группа людей, верных шиитской «Хезболле» и движению «Амаль», напала и разрушила лагерь протеста, созданный антиправительственными демонстрантами в Бейруте.

Теперь Аун может либо принять отставку Харири и начать консультации по формированию нового правительства, либо попросить его передумать. Ранее потребовалось девять месяцев, чтобы сформировать коалиционный кабинет Харири, который вступил в должность в январе этого года.

Отставка Харири бросает вызов «Хезболле», лидер которой Хасан Насралла дважды говорил, что он был против такого шага, ссылаясь на опасность вакуума власти.

Между тем, люди на улицах Ливана встретили криками радости известие от отставке Харири. Однако большинство протестующих считает, что это лишь первый шаг в долгосрочном сражении, и что они не удовлетворятся, пока весь политический класс не уйдет в небытие.

Между тем, самая большая проблема заключается в том, как Ливан - одна из стран мира с наибольшей задолженностью, с государственным долгом более 150 процентов ВВП - может избежать финансового краха.

В понедельник глава Центрального банка Ливана Рияд Саламех заявил, что стране необходимо решение кризиса в течение нескольких дней, чтобы избежать финансового краха.