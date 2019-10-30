В ливийской столице снова откроется единственный действующий аэропорт Митига

Единственный функционирующий аэропорт столицы Ливии возобновит свою деятельность после двух месяцев закрытия. Напомним, что он аэропорт был закрыт из-за обстрела со стороны сил, лояльных генералу Халифе Хафтару.

Министр транспорта Миляд Маатуг из признанного ООН правительства национального единства (ПНЕ) во вторник объявил об открытии международного аэропорта Митига в Триполи, но добавил, что операции не возобновятся немедленно.

«Возобновление будет постепенным», - заявил Маатуг на совместной пресс-конференции с посланником ООН в Ливии Гасаном Саламе. «Для полной работоспособности аэропорта может потребоваться две недели».

Расположенный на восточной окраине города, аэропорт подвергся ударам с воздуха и артиллерийскому обстрелу в ходе конфликта между силами ПНЕ и Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.

В начале апреля Хафтар начал военную операцию по захвату контроля над Триполи, который, по его словам, стал заложником целого ряда ополчений, поддерживающих ПНЕ. Хафтар настаивает, что эти ополчения воспользовались вакуумом власти в раздираемой войной стране, чтобы обогатиться.

Сторонники ПНЕ, тем временем, считают Хафтара авторитарным лидером, который не заинтересован в разделении власти и намеревается ввести свое единоличное правление в Ливии.

Бывшая военная авиабаза была единственным действующим аэропортом Триполи до ракетной атаки 1 сентября, в результате которой было ранено четыре человека.

С тех пор все рейсы были направлены в Мисрату, в 200 км на восток.

Силы Хафтара, которые обвиняют ПНЕ в использовании аэропорта в военных целях, заявили, что они бомбили «турецкие дроны», запускаемые из аэропорта, чтобы атаковать их войска в южной части Триполи.

Спецпредставитель ООН Гасан Саламе сказал, что его заверили, что Митига не используется в военных целях, и что "нет никаких оснований для того, чтобы стать военной целью".