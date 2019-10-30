В Идлибе от российско-асадитских бомбардировок погибло не менее 10 мирных жителей

Сирийская организация гражданской обороны, известная как «Белые каски», задокументировала убийство 10 мирных жителей в результате бомбардировки силами режима и России в районе Джиср-аш-Шугур в Идлибе, северо-западная Сирия, в течение прошлой недели.

Среди погибших были три женщины и ребенок, все они были убиты в результате обстрела в западной сельской местности Идлиба.

Двадцать два человека, в том числе шестеро детей и женщина, получили ранения в тот же период в результате обстрела сил режима и России в регионе.

Обстрелы произошли, несмотря на предполагаемое соблюдение в регионе соглашения о перемирии, объявленного Россией 31 августа.

Директор «Белых касок» Мухаммад Халладж ранее рассказал, что многие люди обеспокоены и настроены скептично в отношении перемирия, аналогичного предыдущим перемириям, объявленным Россией или сирийским режимом.

«Тот же метод повторяется снова и снова. Самолеты-разведчики не покидают небо, а затем начинают целевые воздушные удары, прежде чем это перерастает в воздушную бомбардировку. Это все то, что мы видели в предыдущих военных кампаниях».

Напомним, что война в Сирии убила уже 370000 человек и миллионы людей сделала беженцами.