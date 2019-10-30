Абу Бакра аль-Багдади похоронили в море

Тело убитого лидера группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади было захоронено американскими военными в море, сообщают источники в Пентагоне.

Это решение похоже на скандальное захоронение в 2011 году лидера «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена, тоже убитого во время рейда спецназа США.

Источники в Пентагоне сообщили AFP в понедельник, что аль-Багдади был захоронен подобным же образом в море, при этом не было дано никакой информации о том, где и когда было захоронено тело.

«Уничтожение его останков было сделано, полностью, и с ним обошлись надлежащим образом», - сказал генерал Марк Майли, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Похороны Бен Ладена широко критиковались мусульманами, включая алимов, которые утверждали, что захоронения в море представляют собой нарушение исламского права.

Как известно, тело мусульманина должно быть обмыто, завернуто в саван и закопано в землю. По сообщениям, военнослужащие США совершили все необходимые обряды с телом лидера «Аль-Каиды», но неясно, сделали ли они то же самое для трупа Багдади. Впрочем, некоторые сообщения указывают, что джаназа (похоронную молитву) над ним все таки прочитали.

Похороны также подвергались критике со стороны тех, кто утверждал, что столь поспешно избавление от тела при отсутствии визуального подтверждения смерти руководителя экстремистской группы, на самом деле только подливает масла в огонь теорий, согласно которым он на самом деле не был убит.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аль-Багдади на пресс-конференции в воскресенье, заявив, что лидер ИГ погиб «как собака» во время рейда спецназа США в субботу.

Рейд произошел на территории в северо-западной сирийской провинции Идлиб, большая часть которой контролируется группировкой Хайят Тахрир аш-Шам*, бывшим филиалом Аль-Каиды и жестким конкурентом ИГИЛ.

Трамп поблагодарил ряд сил за содействие в проведении рейда, включая Россию, Ирак, Турци и «сирийских курдов».

Ирак, СДС и Турция — все утверждают, что предоставили разведывательные данные о местонахождении Багдади. Пока неясно, какая сила или разведка страны сыграли важную роль в операции.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Майли добавил в понедельник, что два человека были схвачены в ходе субботнего рейда и в настоящее время содержатся в «безопасном помещении».

Местные источники также сообщают, что на месте гибели аль-Багдади спасатели обнаружили тела семи человек, а также одиннадцати раненых.

Трое из погибших были женщинами, а одна была совсем юной девочкой.

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