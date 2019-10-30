Конгресс США вводит санкции против Турции и признает геноцид армян

Палата представителей США во вторник подавляющим большинством голосов одобрила закон, направленный на введение санкций против турецких военных и правительственных чиновников за военную операцию Анкары против СДС на северо-востоке Сирии.

Голосование 403-16 - это последний упрек Трампу за его решение вывести войска США из северо-восточной Сирии и оставить союзников из СДС без военной поддержки, когда Турция начала операцию в этом районе.

«Эти санкции специально предназначены для турецких чиновников и учреждений, ответственных за кровопролитие в Сирии, без причинения бессмысленного вреда турецкому народу», - сказал Элиот Энгель, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей от демократов.

Законопроект направлен на то, чтобы заморозить активы высокопоставленных турецких военных и политических лидеров и заблокировать будущие визы в США. Он запрещает поставки оружия в Турцию, если оружие может быть использовано в Сирии, и налагает финансовые и визовые санкции на любые иностранные государства, продающие оружие Турции.

Законопроект обязывает провести расследование и сообщить о личных финансах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и наложить штрафы на турецкий банк Halkbank, близкий к Эрдогану. Это приведет к введению обязательных действующих санкций в законодательстве США, препятствующих будущим продажам оружия в Турцию из-за недавней покупки зенитно-ракетного комплекса С-400 у России.

В законопроекте также содержится призыв к администрации Трампа выдвинуть новую стратегию противодействия ИГИЛ*, включив в него оставшиеся силы специальных операций США, работающие с Сирийскими демократическими силами (СДС).

Законопроект сталкивается с потенциальными препятствиями в Сенате США, где ведущие республиканцы, которые ранее поддержали аналогичную меру, заявили, что откажутся от таких законодательных мер, чтобы дать возможность администрации Трампа решить все с Турцией дипломатическим путем.

По словам сенатора Ричарда Дурбина, лидера Демократической партии номер два в Сенате, пауза в импульсе к санкциям привела к разочарованию некоторых демократов Сената и поиску других путей продвижения интересов США в регионе.

МИД Турции в своем заявлении осудил голосование во вторник, заявив, что законопроект "несовместим с духом нашего альянса с НАТО".

Отдельно во вторник Палата представителей одобрила резолюцию, в которой массовые убийства армян в начале 20-го века османскими турками были названы "геноцидом", что как известно не признает Турция.

Предыдущие попытки принять подобные законы потерпели неудачу из-за турецкой дипломатической оппозиции.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что для нее было честью выступить с большинством членов Палаты представителей в «торжественном чествовании памяти об одном из величайших злодеяний ХХ века: систематическом убийстве более 1,5 миллиона армянских мужчин, женщин и детей Османской империей».

Напомним, что хотя Турция признает, что многие армяне погибли в результате этнических столкновений и депортаций между 1915 и 1917 годами, она отвергает ярлык "геноцид".

Примечательно, что одним из авторов этого законопроекта, поданного еще в феврале, стала Рашида Тлаиб, член конгресса палестинского происхождения. В тоже время другая известная конгрессвумен мусульманского происхождения, Ильхан Омар, проголосовала против резолюции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение палаты представителей во вторник, заявив, что оно «недействительно».

«Те, чьи проекты были сорваны, обращаются к устаревшим резолюциям. Круги, считающие, что они отомстят таким образом, ошибаются. Это позорное решение тех, кто использует историю в политике, является недействительным для нашего правительства и народа», - написал Чавушоглу.

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