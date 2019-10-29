Отец братьев Гасангусеновых устроил одиночный пикет в Махачкале

Отец убитых братьев Гасангусеновых Муртазали Гасангусенов устроил одиночную акцию протеста в Махачкале.

Он встал у здания дагестанского МВД с плакатом с надписью "Братья Гасангусеновы, мы помним о вас" и листком бумаги, на котором была написано "СК РД покрывает соучастника убийства пастухов Алиева И.".

Пикет Гасангусенова поддержали руководить дагестанского отделения "Партии ветеранов России" Муслим Гасангусейнов и заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

Свой бессрочный пикет старший Гасангусейнов начал, требуя расследовать убийство сыновей. Он обвиняет сотрудников следственного управления СКР по Дагестану в саботаже расследования действий бывшего начальника РОВД по Шамильскому району Алиева Ибрагима.

Напомним, что Алиев после убийства братьев Гасангусеновых рапортовал об уничтожении в спецоперации двоих боевиков. Более года понадобилось родным для того, чтобы через суд добиться реабилитации убитых братьев.

После того, как прокуратура признала, что братья не имели отношение к вооруженному подполью, Алиев не был уволен, а переведён на должность участкового в соседний район. Отец убитых требует увольнения Алиева из полиции и привлечения его к уголовной ответственности.

Братья Гасангусеновы. Наби (17 лет) и Гасангусейн (19) были убиты в ходе спецоперации в августе 2016 года близ села Гоор-Хиндах Шамильского района.