Десять человек, включая подростков, были убиты в результате беспорядков в Индонезии в мае этого года, заявила комиссия по правам человека, обвинив полицию в избиении протестующих.

В своем заключительном отчете о беспорядках агентство Komnas HAM заявило во вторник, что четверо жертв были несовершеннолетними, и большинство из них были расстреляны в столице Джакарте и на демонстрациях в Калимантане.

Комиссия по правам человека призвала полицию найти преступников, которые, как она подозревала, были «акторами, обученными, организованными и профессиональными в использовании оружия». Комиссия не уточнила деталей.

«Это трагедия», - заявил агентству AFP комиссар Бека Улунг Хапсара.

«Это незаконные убийства - или убийства, совершенные вне правовых механизмов - и это нарушает уголовный кодекс», - добавил он.

Комиссия заявила, что не подозревала о том, что за расстрелами стоят власти. Но она обвинил полицию в применении чрезмерной силы против протестующих, в том числе несовершеннолетних.

Согласно отчету, полиция применила насилие в отношении детей, присоединившихся к митингу в Джакарте. По их словам их избивали и пинали при аресте.

Представитель полиции Джакарты отказался от комментариев, заявив, что власти еще не ознакомились с отчетом агентства.

Напомним, что сторонники проигравшего кандидата в президенты Прабово Субианто вышли на улицы после того, как нынешний президент Джоко Видодо выиграл свой очередной срок у власти.

Полиция задержала около 465 человек во время двух ночных уличных боев, парализовавших центр Джакарты, в результате чего сотни людей получили ранения, сообщает агентство по правам человека.

Также во вторник полиция на острове Сулавеси заявила, что полдюжины офицеров были наказаны трехнедельными отстранениями за то, что они принесли оружие на акции протеста в прошлом месяце в городе Кендари, где погибли два студента.

«Они были признаны виновными в том, что не выполнили приказы, принеся огнестрельное оружие» на митинг, заявил представитель полиции Юго-Восточного Сулавеси Гарри Голденхардт.

Правда, этих офицеров не обвиняют в убийстве студентов.

Со своей стороны отметим, что справедливость в отношении полицейского насилия является достижением для любой страны, едва ли более важным, чем создание собственного космического комплекса. Без космоса мы обойдемся, без справедливости нет.