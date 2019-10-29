Иорданское правительство ждут четвертые перестановки с 2018 года

Премьер-министр Иордании Умар Аль-Раззаз, вероятно, объявит о четвертой перестановке в правительстве с тех пор, как он был назначен главой правительства в июне 2018 года, сообщает «Анадолу».

Король Абдуллах принял отставку министра образования Валида Маани, последовавшую за месяцем забастовок учителей в стране, что скорее всего заставит Аль-Раззаза назначить новых чиновников.

Учителя протестовали, призывая к повышению зарплаты, ранее обещанному правительством. Гражданская акция завершилась в начале октября после того, как была заключена сделка, согласно которой заработная плата вырастет на 35–60% со следующего года.

Маани был назначен министром образования 22 января после отставки министров туризма и образования, вызванной гибелью десятков учеников в результате наводнения.

Наблюдатели говорят, что перестановки в новом правительстве не приведут к переменам, потому что правительство не смогло удовлетворить потребности людей.

Изгнанный иорданский активист Аляа аль-Фазаа предупредил, что гнев людей в Иордании подтолкнул их уже к выступлениям против королевской семьи, что ранее было не слыхано в Иордании.