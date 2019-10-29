Оманцы проголосовали за новый состав Совета шуры султаната

В минувшее воскресенье оманцы избрали 86 членов Маджлиса аш-Шуры султаната. Сообщается, что на выборы пришло много людей, создав на некоторых участках настоящие скопления и заторы.

Маджлис аш-Шура, нижняя палата Совета Омана, была создана в 1991 году по указу султана Кабуса бин Саида и служит в качестве консультативного органа для правителя. Изначально все ее члены назначались султаном, однако позднее стали выбираться гражданами Омана. На сегодняшний день, это единственный политический орган высшего уровня в Омане, члены которого избираются демократическим путем.

Полномочия шуры были расширены в 2011 году (держим в уме Арабскую весну), предоставив совету право предлагать и пересматривать законы, а также вызывать министров для докладов.

В воскресенье 110 избирательных участков в султанате были открыты для выборов, которые проводятся каждые четыре года.

По сообщениям местных СМИ, часы работы некоторых избирательных участков были продлены из-за скопления людей.

Около 714 000 оманцев избирали членов Маджлиса аш-шура из 737 кандидатов, в том числе 40 женщин.

По данным министерства внутренних дел, в 2015 году были уже избраны две женщины - Тахира аль-Лаватия и Фазиля Абдуллах Сулейман аль-Руайли.

Избранный совет шуры служит нижней палатой законодательного органа Совета Омана, а члены верхней палаты - Государственный совет - выбираются султаном.