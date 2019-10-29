Ирак в огне: иракские силовики убили десятки протестующих

Во вторник иракские силы безопасности использовали боевые патроны, чтобы разогнать антиправительственную демонстрацию в южном городе Кербела, убив по меньшей мере 14 протестующих и ранив сотни других.

Новые протесты в Ираке начались через несколько недель после того, как вспыхнула ранняя волна митингов, вызванная широко распространенным гневом по поводу коррупции на высоком уровне, массовой безработицы и плохих общественных услуг. Более 250 человек были убиты в ходе демонстраций этого месяца в столице Багдаде и нескольких южных городах.

Продолжающиеся беспорядки уничтожили почти два года относительной стабильности в Ираке, который пережил вторжение США в 2003 году и затяжные боевые действия, в том числе против ИГИЛ*.

В результате насилия в течение ночи погибли по меньшей мере 14 человек и 865 получили ранения, сообщили источники в органах здравоохранения и безопасности.

Один источник сообщает, что число погибших во вторник составило 20 человек. Трое протестующих также погибли в южном городе Нассирия от ран, полученных в ходе предыдущих протестов.

Али аль-Нашми, иракский ученый из Университета Аль-Мустансирия, говорит, что демонстрации вряд ли утихнут, и у правительства не останется иного выбора, кроме как в конечном итоге уйти в отставку.

В Багдаде антиправительственные демонстранты нарушили комендантский час, введенный властями с полуночи до 6 утра по местному времени. Десятки протестующих заняли центральную площадь Тахрир, в то время как другие пытались пересечь мост, ведущий к сильно укрепленной Зеленой зоне, где базируются правительственные учреждения и посольство США.

Ранее в понедельник, по меньшей мере, двое антиправительственных демонстрантов были убиты и более 100 ранены в столкновениях с силовиками в Багдаде, когда тысячи студентов присоединились к демонстрации.

Было замечено, что иракские солдаты избивали старшеклассников дубинками в двух районах Багдада. В заявлении министерства обороны осудили инцидент и заявили, что те солдаты не представляют армию в целом.

Правительственный комитет Ирака, расследовавший демонстрации первой волны, которые имели место в течение первой недели октября, обнаружил, что 149 гражданских лиц были убиты, потому что силовики использовали чрезмерную силу и живой огонь для подавления протестов.

В отчете говорилось, что более 70 процентов смертей были вызваны выстрелами в голову или грудь. Комитет требует привлечь к ответственности старших военачальников, но он не стал обвинять премьер-министра и других высокопоставленных чиновников, заявив, что не было приказа стрелять.

Тем временем религиозный лидер шиитов Моктада ас-Садр в понедельник призвал премьер-министра Аделя Абдуль Махди объявить о досрочных парламентских выборах под наблюдением Организации Объединенных Наций без участия существующих политических партий.

Блок Садра, который занял первое место на выборах 2018 года и помог привести к власти хрупкое коалиционное правительство премьер-министра, заявил в субботу, что собирается уйти в оппозицию, пока требования протестующих не будут выполнены.

В понедельник парламент Ирака проголосовал за роспуск провинциальных советов, отмену дополнительных привилегий для высших должностных лиц и вызов Абдуль Махди для допроса.

Абдуль Махди предложил подробный список реформ, в том числе найм водителей, повышение пенсий и обещания искоренить коррупцию.

Президент Бархам Салех также провел обсуждения с ООН по избирательной реформе и поправкам к конституции 2005 года, но эти шаги не успокоили протестующих.

В знак солидарности с демонстрантами четверо депутатов подали в отставку в воскресенье поздно вечером.

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