СДС, собака и грязное белье аль-Багдади: какая между ними связь?

Представитель СДС заявил, что их агент взял нижнее белье Абу Бакра аль-Багдади для идентификации его ДНК перед американским рейдом, в котором погиб лидер ИГИЛ*.

Полат Джан, старший советник Сирийских демократических сил (СДС), опубликовал подробности разведывательной работы, которая помогла обнаружить и ликвидировать Аль-Багдади.

«С 15 мая мы работаем вместе с ЦРУ, чтобы отслеживать Аль-Багдади и внимательно следить за ним», - сказал он.

«Аль-Багдади очень часто менял место жительства», - сказал Полат Джан, добавив, что агентам удалось добраться до дома, где, как считается, скрывался глава ИГИЛ.

«Наш собственный источник, которому удалось связаться с Аль-Багдади, принес белье Аль-Багдади для проведения теста на ДНК и удостоверился (на 100%), что речь идет о самом Аль-Багдади», - написал советник в Twitter.

Он сказал, что рейд американцев, который убил аль-Багдади в северо-западной провинции Идлиб, был в основном результатом разведывательной деятельности СДС, хотя наступление Турции, начатое 9 октября, задержало операцию.

«Наш разведывательный источник принимал участие в отправке координат, управлении взлетом, участии и обеспечении успеха операции до последней минуты», - сказал Полат Джан.

Президент США Дональд Трамп, который объявил о смерти самого разыскиваемого в мире человека в воскресенье, поблагодарил СДС «за определенную поддержку, которую они смогли нам оказать», но не стал уточнять какую.

В социальных сетях многие скептически отнеслись к истории про белье Аль-Багдади, посчитав это не более чем пиар-сказкой.

Зато некоторые шутят, что после того как Трамп опубликовал фотографию собаки, которая помогла обнаружить лидера ИГИЛ, мы обязательно услышим истории от Мазлума Кобане и Полата Джана про важный вклад СДС в воспитание собаки — как «сирийские курды» кормили собаку, выводили гулять, и кто знает, может даже учили лаять.

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