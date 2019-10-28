В Таджикистане амнистировали более 1600 заключенных

В первые же два дня после вступления в силу закона «Об амнистии» на свободу в Таджикистане вышли более 1600 заключенных. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста республики Мансурджона Умарова.

На свободу вышли заключенные, отбывавшие сроки в тюрьме в Яване, женской колонии в Нуреке, исправительном учреждении №7 в Душанбе, исправительной колонии для несовершеннолетних и спецтюрьме, расположенной в 33-м микрорайоне Душанбе. Отмечается, что первыми вышли на свободу 187 женщин и 60 несовершеннолетних.

25 октября нижняя палата парламента Таджикистана одобрила закон «Об амнистии», внесенный на рассмотрение депутатов президентом Эмомали Рахмоном в честь 25-й годовщины принятии Конституции республики. Согласно документу под амнистию попали более 20 тысяч человек, свободу получают в том числе 3100 заключенных исправительных учреждений и 3000 заключенных, которые находятся в колониях-поселениях.

По словам таджикского адвоката Абдукаюма Юсупова, закон «Об амнистии» распространяется только на осужденных, признавших свою вину. Амнистии не подлежат осужденные за убийство, терроризм и экстремизм или совершившие преступления против конституционного строя и государственной безопасности». Закон также не распространяется на приговоренных к пожизненному заключению, смертной казни, на тех, кому приговор заменен на пожизненное лишение свободы, помилованных прежними законами об амнистии и повторно совершивших преступления, а также на совершивших преступления в местах лишения свободы. Остаются в тюрьмах и те заключенные, которых правозащитные организации и соратники считают узниками совести, в том числе бывший глава Минпрома республики Зайд Саидов и адвокат Бузургмехр Ёров.

По данным Международного центра тюремных исследований (МЦТИ), в Таджикистане в местах лишения свободы на начало этого года находились 9317 заключенных.