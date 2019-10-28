Катар дает по 100 долларов 75 000 семей в Газе

Глава Катарского комитета по восстановлению сектора Газа Мухаммад Аль-Эмади объявил, что комитет начал выплачивать денежную помощь 75 000 семей в секторе Газа.

В своем заявлении он сказал, что семьи получат помощь в размере 100 долларов в почтовых отделениях прибрежного анклава.

Эта помощь является частью ежемесячного платежа, который оценивается в 30 млн. долларов. Эти деньги выплачиваются в помощь осажденным палестинцам, проживающим в анклаве через пять лет после того, как в результате разрушительной операции Израиля была разрушена большая часть Газы, а тысячи семей остались без крова.

Это уже девятый раз, когда семьи в Газе получают денежную помощь от катарского эмира Тамима бен Хамада.

Эмир также заплатил десятки миллионов за строительство жилых кварталов, школ, больниц, мечетей и других объектов.