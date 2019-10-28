Более 350 000 афганцев стали беженцами в своей стране только в этом году - ООН

Продолжающийся конфликт в Афганистане с 1 января привел к перемещению более 350 000 человек по всей охваченной войной стране. Об этом сообщает Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В целом, по данным УКГВ, в 31 из 34 провинций было перемещено 354 664 человека. За тот же период прошлого года около 310 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Большинство людей, которые бежали, были из северо-восточного региона - более чем 160 000 перемещенных лиц, затем региона востока - 68 000, север - 60 000 и запад - 29 900.

Все эти люди бежали из-за войны афганских национальных сил с талибами* и ИГИЛ*. В этом году бои вспыхнули прямо в ходе продолжающихся переговоров между США и талибами о политическом решении конфликта.

По мнению аналитиков, обе стороны пытались получить рычаг во время переговоров за счет военных побед. Переговоры были прерваны президентом США Дональдом Трампом в начале сентября после того, как американский солдат был убит во время нападения талибов.

Однако есть признаки того, что переговоры могут возобновиться. Специальный посланник США Залмай Халилзад прибыл в столицу Афганистана в субботу и встретился с официальными лицами Афганистана, включая президента Ашрафа Гани и главу правительства Абдуллаха Абдуллаха.

Визит Халилзада в Афганистан стал первым с тех пор, как Трамп отменил переговоры с талибами.

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