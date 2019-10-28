"Абу Бакр аль-Багдади мертв" - США

Новостью номер один в мире за прошлые выходные, без всякого сомнения, стала смерть лидера и «халифа» ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. В этот раз, похоже, что окончательная.

О его ликвидации в своем прямом обращении заявил президент США Дональд Трамп, подтвердивший, что Аль-Багдади был убит в результате американской спецоперации в северо-западной провинции Идлиб в Сирии.

«Вчера вечером Соединенные Штаты предали правосудию лидера террористов номер один в мире», - заявил Трамп в Белом доме. «Абу Бакр аль-Багдади мертв».

Трамп сказал, что лидер ИГИЛ умер после того, как бросился в тупиковый туннель в деревне Бариша (пограничный оплот ИГИЛ в Идлибе), и взорвал свой пояс смертника, убив себя вместе с тремя своими детьми.

«Он был больным и развращенным человеком, а теперь он ушел», сказал Трамп. «Он умер как собака, он умер как трус». Примечательно, что слово "собака" Трамп использовал в своей речи трижды, причем с собаками он сравнивает и американских спецназовцев и самого Багдади.

В своем обращении к нации президент США описал дерзкий ночной налет американских сил специальных операций, в ходе которого было убито также большое количество соратников Аль-Багдади.

Трамп добавил, что 11 детей, бывших в доме, остались ранеными и под присмотром неназванной третьей стороны.

Выступая из дипломатической комнаты Белого дома, президент США рассказал, что якобы Аль-Багдади провел свои последние минуты в полном страхе. Он утверждал, что лидер ИГИЛ «хныкал» и умер как «трус, убегая и крича». Впрочем, мы все понимаем, что было бы странно, если бы кто-то признал, что Аль-Багдади умер как мужчина. Так что как он себя вел в последние минуты жизни мы вряд ли когда-нибудь узнаем по-настоящему.

По словам Трампа, силы США тут же на месте провели ДНК анализ изуродованного тела Аль-Багдади, который позволил идентифицировать его.

«Его тело было изуродовано взрывом. Кроме того, туннель обрушился на него. Но результаты тестов дали определенную немедленную и полностью положительную идентификацию. Это был он», - сказал Трамп журналистам.

«Бандит, который так старался запугать других, провел свои последние мгновения в полном страхе, в полной панике и страхе, в ужасе от американских сил, обрушившихся на него», - сказал он, предоставив поистине эпические подробности последних моментов жизни Аль-Багдади.

Трамп добавил, что теперь «мир стал гораздо безопаснее».

Он сказал, что наблюдал за операцией из наблюдательной комнаты Белого дома, когда она транслировалась в прямом эфире - «как будто вы смотрите фильм».

По словам президента США, в ходе операции не было ранено или убито ни одного военнослужащего США, добавив, что спецназ США захватил секретную информацию и документы ИГИЛ. Министр обороны Майк Эспер позднее добавил, что двое спецназовцев все таки получили легкие ранения.

Трамп также предупредил, что преемники Аль-Багдади сейчас находятся в поле зрения США.

Реакция

Вся операция представлена как безусловный крупный успех лично Дональда Трампа, о чем он сам поспешил напомнить в своей речи. Еще поздно в субботу Трамп раздразнил мир своим твиттом - «что-то очень большое только что произошло!» К утру он поблагодарил «нации» России, Турции, Сирии и Ирака, а также «сирийских курдов» (то есть, СДС) за их поддержку.

И конечно с этим тяжело спорить. Смерть Аль-Багдади знаменует собой значительный внешнеполитический успех для Трампа, причем как раз в тот самый момент, когда он достиг одной из самых низких точек популярности за годы своего президентства, а в конгрессе разворачивается процедура импичмента.

Можно почти не сомневаться, что убийство Аль-Багдади и разгром ИГИЛ, наряду с возрождением американской экономики, будут продаваться Трампом на грядущих выборах, как его достижения на посту президента.

Турция, СДС и Ирак



Сразу же после того как стало известно о смерти Аль-Багдади в Идлибе началось обсуждение Турции и СДС. Многочисленные комментаторы, как серьезные аналитики так и не очень, обвиняли Турцию, в том что она либо не заметила Аль-Багдади в «своей» зоне ответственно («они хотят зону безопасности в Сирии, но проморгали террориста номер один в 5 километрах от своей границы»), либо прямо обвинили Анкару в пособничестве ИГИЛ. Обвинение в адрес Анкары обычно сопровождается непомерно раздутой историей о том, как операции поспособствовали СДС и лично генерал Мазлум Кобане.

Однако более трезвые аналитики указывают, что во-первых Турция не контролирует Идлиб, а строго говоря контролирует его по большей части группа, признанная террористической в самой Турции. Турция лишь один из гарантов «деконфликтизации» в Идлибе. Что же касается Бариши, то она расположена в отдалении от турецких баз.

А во-вторых, и это очень важно, попасть на территорию Идлиба Аль-Багдади мог либо через территорию, контролируемую СДС, либо территорию подконтрольную режиму Асада. Случаев, когда игиловские группы переходили из Ирака и восточной Сирии в Идлиб и обратно через территории асадитов хорошо известны. Так что, тут вопросы к причастности СДС и асадитов должны возникать в первую очередь.

И все же, даже несмотря на то, что Трамп упомянул помощь Турции, напряженность в отношениях между «союзниками» по НАТО демонстрируется простым фактом — центр операции был не в турецком Инджирлыке в 100 км от Идлиба, а в Эрбиле (столице Иракского Курдистана), в 700 км. от места назначения. При этом турецкую сторону никто не поставил в известность о целях операции, даже несмотря на то, что вертолеты пролетели над турецкой территорией.

Примечательно, что согласно Reuters обнаружить Аль-Багдади помогла информация от его ближайшего соратника. Речь идет о человеке по имени Исмаил аль-Этави, который входил в число ближайших приближенных аль-Багдади. Глава ИГИЛ поручал ему подбор командиров и религиозные инструктажи. Он был арестован турецкими властями и передан Ираку.

«Аль-Этави дал нам информацию о пяти людях, включая себя самого, которые встречались с аль-Багдади в Сирии, — и различных локациях, которые они использовали для этого», — сказал агентству один из источников.

Получив эту информацию, ЦРУ задействовали спутники и дроны, которые выследили аль-Багдади в Идлибе. С такими друзьями, как говорится, и врагов не надо.

Вообще, роль иракских спецслужб в обнаружении и поимке Аль-Багдади, как сообщают достоверные источники, действительно значительна. Но это непопулярная история на Западе, так что она уступает высосанной из пальца помощи от "сирийских курдов".

Что дальше?

Очень немногие аналитики убеждены, что со смертью Аль-Багдади мир действительно станет безопаснее. Строго говоря, сам Аль-Багдади никогда не был даже в пятерке действительно разрушительных и смертоносных тиранов. Один Башар Асад легко обгоняет его по количеству убитых невинных гражданских людей.

Но вероятно дальнейшая фрагментация и без того разгромленного ИГИЛ продолжится.

Особое внимание сейчас судя по всему вернется к Идлибу, который теперь всеми силами пытаются связать с ИГИЛ.

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