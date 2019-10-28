Индуистский праздник стал причиной загрязнения воздуха

Индийская столица Дели проснулась в понедельник в своеобразном «похмелье» после крупнейшего в Индии праздника с фейерверком. Весь город вынужден дышать опасным уровнем токсичных частиц, попавших в окружающую среду.

Густой смог поглотил такие достопримечательности, как Красный Форт и Ворота Индии. На дорогах снижена видимость для водителей из-за тумана, оставшегося после праздника Дивали.

В связи с ростом угрозы загрязнения в течение последнего десятилетия Верховный суд страны запретил большинство фейерверков для индуистского фестиваля огней. Однако немногие индусы последовали этому указу.

Фейерверки и ракеты всю ночь освещали небо и оставляли клубы дыма, добавляя выбросы к выхлопам от легковых и грузовых автомобилей и к дыму от пожаров на фермах вокруг Дели. Все это делает Дели самой загрязненной столицей в мире.

Десятки тысяч людей запускали фейерверки в ранние часы понедельника, подняв правительственный индекс качества воздуха выше рекордно высокого уровня в 999.

Хотя загрязнение было менее серьезным, чем в предыдущие годы, количество наиболее вредных загрязняющих веществ PM 2,5 по-прежнему более чем в 20 раз превышало международные безопасные уровни в нескольких точках города с населением 20 миллионов человек.

Правительственная система мониторинга заявила, что в понедельник утром качество воздуха было "очень плохим".

Размер твердых частиц 2,5 (PM2,5) составляет менее 2,5 микрон и может проникать в легкие через кровеносную систему, вызывая серьезные заболевания органов дыхания и сердца.

Эксперты говорят, что токсичный коктейль, который поражает Дели и другие индийские города каждую зиму, приводит к преждевременной смерти более одного миллиона человек в год.

Погодные чиновники заявили, что умеренные ветры помогут очистить городской воздух, но особую угрозу представляет усиление пожаров на фермах в штатах Харьяна и Пенджаб.

Тысячи фермеров в Харьяне сжигают свою рисовую и пшеничную труху в промежутке между посадкой новых культур. Этот дым доходит до Дели.

Эксперты говорят, что все это составляет пятую часть загрязнения PM2,5, которое происходит каждый год, в то время как миллионы автомобилей на дорогах и нерегулируемые строительные и заводские выбросы являются основной причиной.

Учитывая победоносное шествие ультразеленых идей на Западе, возможно, что не далек тот час, когда против развивающихся стран вроде Индии или Китая будут объявлять "экологический крестовый поход". А в таких случаях как празднование Дивали он и вовсе будет нести откровенно религиозный характер.