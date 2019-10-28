"Многие мусульмане не понимают важности светского образования"

Абакар Абакаров с учеником, архивное фото

За три года дагестанец Абакар Абакаров открыл в Украине два детских сада и школу, которые работают по нормам шариата. Сегодня выпускник Московского госуниверситета, кандидат экономических наук Абакаров охотно рассказывает "Кавказ.Реалии" о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в Украине. Одна из них – непрестижность светского образования у мусульман. Именно на них ориентирована Hajibey International School.

–​ Абакар, прошло два года с тех пор, как в Одессе заработала ваша школа, вы объединили в одной программе религиозные и светские дисциплины. Как вы оцениваете первые результаты?

– В ближайшие дни мы откроем школу в пригороде Киева – с аналогичной программой, но уже с другим педагогическим коллективом. Я не привязываюсь к традиционной дате начала учебного года, это не принципиально. Сейчас ведем активные переговоры об аренде помещения.

–​ То есть в Одессе школа больше функционировать не будет?

– Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Возможно, продолжим работу в Одессе. Сейчас я сосредоточился на Киеве. Часть родителей одесских учеников готовы привезти детей в столицу. Многие наши преподаватели, работавшие в Одессе, состоялись как педагоги и даже запустили собственные проекты. Многих приглашал в Киев, но они решили уйти в самостоятельные проекты. Пусть Аллах облегчит им дорогу.

–​ Уточню: Hajibey Interrnational School закрылась или переезжает в Киев?

– Переезжает в Киев. Я уже открыл здесь детский сад. В ближайшее время запустим школу. Но ситуация тут отличается от одесской. Я встречаюсь с мусульманами, беседую о будущем их детей и часто сталкиваюсь с непониманием: а зачем школа с прицелом на высшее образование?

Они говорят, что достаточно обычной школы и параллельного изучения арабского языка, Корана и религиозных дисциплин. Ну и спорт, конечно. А наша школа нацелена как раз на подготовку учеников к получению высшего образования в престижных вузах.

–​ По-вашему, такой взгляд присущ мусульманам или это не зависит от вероисповедания?

– Я сталкиваюсь с таким подходом в среде мусульман. Для многих престижная машина и большой дом важнее, чем образование детей.

Мусульмане увлечены дунья (материальным миром. – А.Д.), хотя достаточно тех, у кого вообще нет возможностей. Для меня школа по схеме "доска – учитель – ученик" неинтересна.

Школа должна быть ориентирована на науку, в ней необходимы лаборатории. А это дорого. Даже социальную нагрузку школа должна нести сама.

Ошибочно делать ставку на спонсоров, особенно в долгосрочных проектах. Нужно самостоятельно зарабатывать деньги, чтобы иметь возможность пополнять техническое оснащение.

– Плата в вашем учреждении довольно высокая. Hajibey Interrnational School – это коммерческий проект?

– Да. Я убежден, что школа должна зарабатывать, только так она может развиваться.

–​ Была ли в этом отношении одесская школа успешной?

– Нет, мы два года проработали в минус.

–​ Несмотря на то, что мусульман в Украине немного, здесь большое разнообразие течений. Раздробленность уммы отражается на работе школы? Вы связаны с конкретным джамаатом?

–​ Различия между джамаатами, а также в основных вопросах акыды (вероучения) отражаются и на школе. Лично себя отношу к "Ахлю сунна валь Джамаа" и никогда не был членом какой-либо мусульманской организации. Мне приписывают членство в "Хизб ут-Тахрир", однако это неправда.

Принимая во внимание эти противоречия, мы постарались максимально отдалить исламские дисциплины от спорных вопросов исламской уммы и вынести их за рамки школьной программы. Мы изучаем только то, в чем нет конфликта.

–​ Украина и Россия находятся в состоянии войны. Как вы вообще рискнули приехать в Украину в такой непростой период?

– В России у меня был бизнес, ряд благотворительных проектов, также занимался политической деятельностью. Одних близких мне людей, известных общественных деятелей и журналистов, убили силовики, других стали сажать по надуманным причинам.

Все говорило о том, что мне надо уехать, и я покинул Россию. В течение года возникли проблемы в бизнесе. Благотворительный фонд, который работал с 2001-го, постановлением суда был закрыт. Это фонд, благодаря которому 12 человек защитили кандидатские диссертации в лучших вузах Москвы и Санкт-Петербурга.

–​ Многие ученики приехали в Одессу из мусульманских регионов России. Немало украинских мусульман хотят отдать своих детей именно в вашу школу. Почему? Ведь в Киеве есть и другие исламские учреждения.

– У нас есть ряд преимуществ. Все наши преподаватели – соблюдающие мусульмане. Мы считаем, что учитель математики или биологии дает не просто знания, а мировоззрение. Поэтому недопустимо немусульманину обучать мусульман.

На каждом уроке возможно противостояние мировоззрений: исламского и материалистического, атеистического. И только учитель-мусульманин может правильно разъяснить. Например, о том, что прямая конечна не потому, что математика как наука это обосновала, а потому, что бесконечность – это атрибут Аллаха и принадлежит только ему.

На фото: Абакаров с учениками

Великая Отечественная война для нас, мусульман, не великая и уж точно не отечественная. Это война, которая была между неверующим (в исламском понимании этого слова) Гитлером и атеистом Сталиным.

Акцент в нашей школе мы делаем на воспитании. У нас очень строгие правила. Мы справляемся с трудными детьми. У нас сильное спортивное направление.

Среди наших учеников чемпионы Украины и Молдовы, победители и призеры чемпионата мира. Такой результат дает система ежедневных тренировок, выстроенная нами. Достаточно взять любой вид единоборств и применить данную систему, чтобы команда стала лучшей за короткое время.

Еще одно преимущество – нацеленность на топовые вузы. Если вижу, что родители не хотят дальше учить детей, то пытаюсь их переубедить. Если не удается, то прощаюсь с такими семьями. Также стараемся мотивировать наших детей: если у ребенка угасает интерес к учебе, отчисляем.

Наша школа состоится тогда, когда у нас будут лучшие в мире лабораторные классы и лучшие специалисты, Иншалла!

– На российских телеканалах вышли документальные фильмы, очерняющие вашу школу, вас называют членом "Хизб ут-Тахрир. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Лживость российских пропагандистов хорошо известна. Многие в Украине видят, как искажают информацию кремлевские каналы.

Я никогда не был членом "Хизб ут-Тахрир". У меня работали учителя из этой организации, брал их как профессионалов своего дела.

Меня удивляет, как вольготно себя в Украине чувствуют пророссийские агенты, которые пытаются противопоставить украинцев и мусульман, являющихся по большей части пассионариями.

Последние 15-20 лет одной из главных составляющих политики Кремля является демонизация мусульман и кавказцев. Вся пропагандистская машина работала на создание образа мусульман как врагов народа.

Тогда еще не было проблем с Украиной, и вся телевизионная помойка, работающая сегодня против Украины, действовала против мусульман. Украинцы не должны обманываться страшными клише "исламский террорист" и "мусульманский экстремист".