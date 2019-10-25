Власти Казахстана депортировали 70 китайцев после массовой драки

Власти Казахстана выдворили из своей страны 70 граждан Китая за нарушение миграционного режима. Нелегальных «гостей» из КНР обнаружила проверка, назначенная после массовой драки в ТОО Citic Construction под Алма-Атой. Об этом сообщает InformBuro со ссылкой на представителя Алма-Атинского областного суда.

Издание сообщает, что китайцев депортировали за то, что они находились в стране без регистрации в ОВД или не жили по адресу, указанному при регистрации, то есть нарушили часть 2-ю статьи 517 Кодекса об административных правонарушениях.

Поводом для проверки стало нападение 8 октября пяти жителей Аксуского района Алма-Атинской области на группу китайских рабочих. Сообщается, что это избиение стало результатом недоразумения.

7 октября на строительстве дороги произошел конфликт, в котором пострадал гражданин КНР — этнический казах. На следующий день пятеро жителей села Кызалагаш избили китайцев, думая, что мстят за пострадавшего казахстанца, хотя, по данным полиции, среди их жертв участников первого конфликта не оказалось.

Трое иностранцев, которые участвовали в конфликте 7 октября, были привлечены к административной ответственности за «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Позже двое из них были выдворены за пределы страны, случай третьего пока изучается.

В отношении казахов, которые напали на китайских рабочих, начато расследование по трем статьям — «Хулиганство», «Причинение <…> страданий путем систематического нанесения побоев» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Казахстанцы признались в нападении, но отрицают применение дубинок и кусков арматуры, сообщила адвокат Ляззат Ахатова. «Сейчас им вменяют, что они якобы преступная группировка, которая применила оружие в разбое, хотя арматура была найдена в автобусе, где сидели китайцы», — уточнила адвокат. Проверка продолжается.

В последнее время межэтнические конфликты стали распространенным явлением на казахстанских предприятиях. 12 августа на Жайремском горно-обогатительном комбинате были избиты несколько граждан Турции, 29 июня массовая драка между местными и иностранными сотрудниками произошла в рабочем поселке Тенгиз на одноименном казахстанском месторождении.