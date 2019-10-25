Дагестанец Абдулхалим Абдулкаримов задержан миграционной службой Украины

Дагестанец Абдулхалим Абдулкаримов был задержан сотрудниками миграционной службы Украины и помещен в центр содержания нелегальных мигрантов. В отношении его начата процедура принудительного выдворения по решению суда. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на родственника Абдулкаримова, проживающего в Украине.

Ранее суд решил принудительно вернуть его за пределы Украины. Абдулкаримов в мае 2019 года пытался исполнить решение суда и выехать в Турцию, а после того, как турецкие пограничники не впустили его в страну, отправился в Беларусь.

Беларусские пограничники также отказали Абдулкаримову во въезде.

Как уточнил представитель семьи Абдулкаримова, основанием для выдворения стало обращение Службы безопасности Украины, которое считает его лицом, представляющим угрозу национальной безопасности. После решения суда и до момента выдворения он помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области (место несвободы).

Миграционная служба Украины отказала Абдулкаримову в убежище, за которым он обратился в 2016 году после освобождения из российской колонии.